|
Чемпионат Испании. «Малага» принимает «Барселону», «Севилья» уступила «Валенсии»
- Размер текста:
- A
- A
- A
В 28-м туре примеры «Эйбар» примет «Реал», «Севилья» сыграет с «Валенсией», «Малага» встретится с «Барселоной», «Атлетико» проведет матч против «Сельты».
Чемпионат Испании
28-й тур
- Дата проведения
-
9 марта, 23.00, «Монтиливи»
- Голы:
-
1:0 –
21 Стуани,
2:0 –
57 Хуанпе.
Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Понс, Гранель, Мохика, Порту (Лосано, 82), Гарсия (Алейш Гарсия, 72), Стуани (Дуглас Луис, 88).
Депортиво –
Мартинес, Боведа (Хуанфран, 71), Альбентоса (Борха Валье, 84), Сидней, Наварро, Мунтари (Баккали, 66), Борхес, Москера, Адриан, Андоне, Перес.
- Предупреждения:
-
Мунтари
(45), Наварро
(56), Понс
(65), Альбентоса
(77), Москера
(80).
- Дата проведения
-
10 марта, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Голы:
-
0:1 –
34 Роналду,
1:1 –
50 Рамис,
1:2 –
84 Роналду.
Эйбар –
Дмитрович, Рамис (Паулу Оливейра, 67), Хосе Анхель, Капа, Арбилья, Дани Гарсия, Эскаланте (Диоп, 85), Жордан, Леон, Инуи (Шарлес, 87), Кике.
Реал Мадрид –
Навас, Варан (Начо, 28), Марсело, Карвахаль, Рамос, Иско (Васкес, 71), Каземиро, Кроос (Бензема, 71), Модрич, Бэйл, Роналду.
- Предупреждения:
-
Бэйл
(30), Рамис
(45).
- Дата проведения
-
10 марта, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
0:1 –
25 Родриго,
0:2 –
68 Родриго.
Севилья –
Рико, Меркадо, Эскудеро, Лайюн, Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес, Сарабия (Бен-Йеддер, 71), Нолито (Корреа, 63), Муриэль (Сандро Рамирес, 81).
Валенсия –
Нето, Гарай, Гайя (Тони Лато, 84), Габриэл, Мурильо, Коклен, Парехо, Кондогбиа (Ферран Торрес, 77), Гонсалу Гедеш, Родриго, Дзадза (Солер, 67).
- Предупреждения:
-
Эскудеро
(35), Меркадо
(40), Муриэль
(40), Кондогбиа
(60), Корреа
(82), Гарай
(87).
- Дата проведения
-
10 марта, 20.30, «Альфонсо Перес»
- Гол:
-
0:1 –
79 Коке.
Хетафе –
Гуаита, Бруно Гонсалес, Кабрера, Суарес, Даконам, Портильо (Альваро, 80), Арамбарри, Фажр (Сибасаки, 88), Дьедиу (Ндокит, 75), Анхель, Молина.
Леванте –
Оласабаль, Кабако, Луна, Коке, Робер, Кампанья, Лерма, Моралес, Джейсон (Боатенг, 59), Иви Лопес (Лукич, 90), Марти (Барди, 69).
- Предупреждения:
-
Кампанья
(3), Анхель
(32), Бруно Гонсалес
(33), Кабако
(33), Педро Лопес
(34), Иви Лопес
(37), Коке
(40), Дьедиу
(61), Суарес
(82), Молина
(88), Оласабаль
(90), Барди
(90).
- Удаление:
-
Коке
(83).
- Дата проведения
-
10 марта, 22.45, «Ла Росаледа»
Малага –
Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Саму, Итурра, Ласен, Чори Кастро, Ролан, Эн-Несири.
Барселона –
тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Серджи Роберто, Паулиньо, Бускетс, Коутиньо, Ракитич, Дембеле, Суарес.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
Статистика примеры
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 28-м туре примеры «Эйбар» примет «Реал», «Севилья» сыграет с «Валенсией», «Малага» встретится с «Барселоной», «Атлетико» проведет матч против «Сельты».
-
6 знаков зодиака, которые всегда громко озвучивают свою точку зрения
12:43, Flytothesky
-
"Папа маму любил, но очень ревновал". Подробности семейной трагедии в Сморгони
10:01, Tut.by
-
5 советов для тех, кто хочет сменить работу
07:00, Tut.by
-
Муж завел любовницу: что делать и как себя вести?
08:35, Tut.by
-
Винтажно и душевно: дома в аренду в Минске и пригороде, в которых приятно пожить
08:30, Tut.by
-
"Это была экспериментальная ходка". Подробности ЧП на "Беларуськалии", где под завалами остаются два человека
14:35, Tut.by
-
Завал расчищают лопатами. ЧП на "Беларуськалии" прокомментировал гендиректор предприятия
17:00, Tut.by
-
Пропавших подростков из Минска нашли на вокзале в Орше
12:41, Tut.by
-
Три человека, взятые в заложники в Калифорнии, и сам преступник найдены мертвыми
07:59, Tut.by
-
В Гомеле с кровли катка упал снег. Четыре человека в больнице
19:25, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Игорь Стасевич: «Поскольку Брест хорошо контролировал мяч, нам не удавалось и позиционное нападение»
19:50, Tribuna.com
-
НХЛ. «Коламбус» обыграл «Детройт», «Анахайм» уступил «Далласу»
08:00, Tribuna.com
-
Чемпионат Испании. «Малага» принимает «Барселону», «Севилья» уступила «Валенсии»
22:46, Tribuna.com
-
Олег Веретило: «Мой первый трофей? Второй! Я еще «Турнир друзей» выигрывал»
18:52, Tribuna.com
-
НБА. «Торонто» прервал победную серию «Хьюстона», «Портленд» выиграл у «Голден Стэйт» и другие результаты
08:05, Tribuna.com
-
Олег Дулуб: «Первые 15-20 минут выглядели хуже по настрою и по желанию»
18:55, Tribuna.com
-
Футболисты брестского "Динамо" одолели БАТЭ и впервые завоевали Суперкубок Беларуси
18:21, БелТА
-
Все новости
- 6 знаков зодиака, которые всегда громко озвучивают свою точку зрения 10.03.2018,
Flytothesky
- "Папа маму любил, но очень ревновал". Подробности семейной трагедии в Сморгони 10.03.2018,
Tut.by
- 5 советов для тех, кто хочет сменить работу 10.03.2018,
Tut.by
- Винтажно и душевно: дома в аренду в Минске и пригороде, в которых приятно пожить 10.03.2018,
Tut.by
- Муж завел любовницу: что делать и как себя вести? 10.03.2018,
Tut.by
- "Это была экспериментальная ходка". Подробности ЧП на "Беларуськалии", где под завалами остаются два человека 10.03.2018,
Tut.by
- Завал расчищают лопатами. ЧП на "Беларуськалии" прокомментировал гендиректор предприятия 10.03.2018,
Tut.by
- Винят непогоду. В Добруше простились с погибшим в аварии "Газели" с поездом милиционером
05.03.2018,
Tut.by
- Отношение разных знаков зодиака к алкоголю
08.03.2018,
Flytothesky
- 6 самых надежных знаков зодиака, которым можно доверить свои секреты
06.03.2018,
Flytothesky
- "Мне казалось, я схожу с ума". Каково это - удалить матку в 28 лет
09.03.2018,
Tut.by
- Жанна Кальман, самая старая женщина в мире, дожившая до 122 лет
06.03.2018,
Flytothesky
- Гороскоп на 7 марта
06.03.2018,
news.21.by
- Учеба в школе - 145 рублей, талон - рубль. Сколько стоят госуслуги на примере Минска
06.03.2018,
Tut.by
Комментарии