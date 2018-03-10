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Чемпионат Испании. «Малага» принимает «Барселону», «Севилья» уступила «Валенсии» 

10.03.2018 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 28-м туре примеры «Эйбар» примет «Реал», «Севилья» сыграет с «Валенсией», «Малага» встретится с «Барселоной», «Атлетико» проведет матч против «Сельты».

Чемпионат Испании

28-й тур

Жирона – Депортиво 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
9 марта, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Стуани, 2:0 – 57 Хуанпе.
ЖиронаБуну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Понс, Гранель, Мохика, Порту (Лосано, 82), Гарсия (Алейш Гарсия, 72), Стуани (Дуглас Луис, 88).
ДепортивоМартинес, Боведа (Хуанфран, 71), Альбентоса (Борха Валье, 84), Сидней, Наварро, Мунтари (Баккали, 66), Борхес, Москера, Адриан, Андоне, Перес.
Предупреждения:
Мунтари (45), Наварро (56), Понс (65), Альбентоса (77), Москера (80).

 

Эйбар – Реал Мадрид 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
10 марта, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 34 Роналду, 1:1 – 50 Рамис, 1:2 – 84 Роналду.
ЭйбарДмитрович, Рамис (Паулу Оливейра, 67), Хосе Анхель, Капа, Арбилья, Дани Гарсия, Эскаланте (Диоп, 85), Жордан, Леон, Инуи (Шарлес, 87), Кике.
Реал МадридНавас, Варан (Начо, 28), Марсело, Карвахаль, Рамос, Иско (Васкес, 71), Каземиро, Кроос (Бензема, 71), Модрич, Бэйл, Роналду.
Предупреждения:
Бэйл (30), Рамис (45).

 

Севилья – Валенсия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
10 марта, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Родриго, 0:2 – 68 Родриго.
СевильяРико, Меркадо, Эскудеро, Лайюн, Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес, Сарабия (Бен-Йеддер, 71), Нолито (Корреа, 63), Муриэль (Сандро Рамирес, 81).
ВаленсияНето, Гарай, Гайя (Тони Лато, 84), Габриэл, Мурильо, Коклен, Парехо, Кондогбиа (Ферран Торрес, 77), Гонсалу Гедеш, Родриго, Дзадза (Солер, 67).
Предупреждения:
Эскудеро (35), Меркадо (40), Муриэль (40), Кондогбиа (60), Корреа (82), Гарай (87).

 

Хетафе – Леванте 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
10 марта, 20.30, «Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 79 Коке.
ХетафеГуаита, Бруно Гонсалес, Кабрера, Суарес, Даконам, Портильо (Альваро, 80), Арамбарри, Фажр (Сибасаки, 88), Дьедиу (Ндокит, 75), Анхель, Молина.
ЛевантеОласабаль, Кабако, Луна, Коке, Робер, Кампанья, Лерма, Моралес, Джейсон (Боатенг, 59), Иви Лопес (Лукич, 90), Марти (Барди, 69).
Предупреждения:
Кампанья (3), Анхель (32), Бруно Гонсалес (33), Кабако (33), Педро Лопес (34), Иви Лопес (37), Коке (40), Дьедиу (61), Суарес (82), Молина (88), Оласабаль (90), Барди (90).
Удаление:
Коке (83).

 

Малага – Барселона 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
10 марта, 22.45, «Ла Росаледа»
превью матча онлайн статистика
МалагаРоберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Саму, Итурра, Ласен, Чори Кастро, Ролан, Эн-Несири.
Барселонатер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Серджи Роберто, Паулиньо, Бускетс, Коутиньо, Ракитич, Дембеле, Суарес.

 

Эспаньол – Реал Сосьедад
Дата проведения
11 марта, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Сельта
Дата проведения
11 марта, 18.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Лас-Пальмас – Вильярреал
Дата проведения
11 марта, 20.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Леганес
Дата проведения
11 марта, 22.45, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Бетис
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
Ссылка на источник 125
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В 28-м туре примеры «Эйбар» примет «Реал», «Севилья» сыграет с «Валенсией», «Малага» встретится с «Барселоной», «Атлетико» проведет матч против «Сельты».

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