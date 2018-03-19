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Владислав Майоровский: «Инвестор сразу сказал, что ему интересна только высшая лига. То, что он покинет «Крумкачы», очевидно»

20.03.2018 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский в интервью «Радыё Свабода» рассказал о будущем клуба.

- Еще в прошлом году, когда возникли финансовые проблемы, Денис Шунто говорил, что преждевременное прощание с высшей лигой будет означать смерть «воронов» как явления. И все же реально вернуться на старые позиции, начать новое восхождение из второй лиги?

– Зачинателем всего этого футбольного бума вокруг «Крумкачоў» был Денис Шунто. Я его друг, помогал в меру сил и возможностей.

Поэтому окончательное решение все же будет за ним. Человеческая натура эмоциональная: когда-то подумал, что все, конец. А в какой-то момент может показаться, что не так и трагично. Если он решит продолжить свою жизнь в футболе, не сомневаюсь, что это найдет понимание и поддержку у многих людей, в том числе у меня. В этом проекте он был ведущий, остальные следовали за ним. Его голос будет решающим.

- Незадолго до заседания комитета лицензирования спортивной публике был представлен потенциальный инвестор «Крумкачоў» – армянский бизнесмен Ваге Мартырасьян. Он начал рассчитываться по долгам, организовал предсезонной сбор, заявил о готовности вложить более полумиллиона долларов. Может ли его заинтересует вторая лига?

– Да нет, здесь никаких иллюзий нет. Ваге Мартиросян сразу сказал, что ему интересна только высшая лига, никакая другая. Соответственно, то, что в связи с результатами, озвученными федерацией футбола, он нас покинет, это очевидно, – сказал Майоровский.

 
 
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Один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский в интервью «Радыё Свабода» рассказал о будущем клуба.
 
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