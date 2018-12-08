Терещенко призвал собрать на матче с «Витязем» 10000 зрителей и пообещал подарить джерси самому яркому болельщику

Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко попросил болельщиков поддержать команду в матче с «Витязем».

«Что касается подарков и «проставона» от меня. Для нас ПЛЕЙ-ОФФ уже начался! Что бы попасть туда, нам нужна ВАША поддержка. Ни одна команда не сможет выиграть Кубок Гагарина при пустых трибунах – это невозможно! Так что вот мое предложение: собираем на «Витязь» 10000 болельщиков на арене и качнем ее, поверьте для спортсмена нет приятней обстановки, помогите нам! Самому яркому болельщику Минска подарю свой игровой свитер! Ну и еще пару призов найдем Приходите на арену, болейте, делайте фотки , присылайте. Наш ПЛЕЙ-ОФФ уже начался! Свитер с меня!», – написал Терещенко в своем инстаграме .