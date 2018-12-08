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Терещенко призвал собрать на матче с «Витязем» 10000 зрителей и пообещал подарить джерси самому яркому болельщику

09.12.2018 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко попросил болельщиков поддержать команду в матче с «Витязем». 

«Что касается подарков и «проставона» от меня. Для нас ПЛЕЙ-ОФФ уже начался! Что бы попасть туда, нам нужна ВАША поддержка. Ни одна команда не сможет выиграть Кубок Гагарина при пустых трибунах – это невозможно! Так что вот мое предложение: собираем на «Витязь» 10000 болельщиков на арене и качнем ее, поверьте для спортсмена нет приятней обстановки, помогите нам! Самому яркому болельщику Минска подарю свой игровой свитер! Ну и еще пару призов найдем  Приходите на арену, болейте, делайте фотки , присылайте. Наш ПЛЕЙ-ОФФ уже начался! Свитер с меня!», – написал Терещенко в своем инстаграме

Матч минского «Динамо» с «Торпедо» посетили 7498 болельщиков. Этот показатель стал антирекордом «Минск-Арены» в текущем сезоне. 

 
 
 
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После игры мне прислали много комментариев. Я все прочитал. Спасибо всем за личное мнение! Что касается вопроса плей-офф. Поверьте, я приехал с одной целью – играть в плей-офф! Для меня это очень важно. Я никогда не сдавался и сейчас не намерен этого делать. Если бы я не видел, что это команда способна достигать самые высокие результаты, я бы не подписал контракт.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко попросил болельщиков поддержать команду в матче с «Витязем».
 
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