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Надежда Скардино: «Первый раз за 14 лет встретила Новый год дома. И это прекрасные ощущения!»

01.01.2019 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Недавно завершившая карьеру белорусская биатлонистка Надежда Скардино призналась, что была рада впервые за много лет встретить Новый год дома. 

«Вчера исполнилась одна моя мечта... Встретить этот праздник с семьей. Первый раз за 14 лет встретила Новый год дома. И это прекрасные ощущения! Ощущения волшебства и праздника! Всех с Новым годом!И пусть этот год станет волшебным для вас! Пусть даже мелочи, происходящие с вами, делают вас счастливыми! Пусть ваши новогодние желания исполняются!», – написала Скардино в своем инстаграме

 
 
 
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Вчера,исполнилась одна моя мечта...Встретить этот праздник с семьёй

 
 
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Недавно завершившая карьеру белорусская биатлонистка Надежда Скардино призналась, что была рада впервые за много лет встретить Новый год дома.
 
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