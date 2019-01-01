Надежда Скардино: «Первый раз за 14 лет встретила Новый год дома. И это прекрасные ощущения!»

Недавно завершившая карьеру белорусская биатлонистка Надежда Скардино призналась, что была рада впервые за много лет встретить Новый год дома.

«Вчера исполнилась одна моя мечта... Встретить этот праздник с семьей. Первый раз за 14 лет встретила Новый год дома. И это прекрасные ощущения! Ощущения волшебства и праздника! Всех с Новым годом!И пусть этот год станет волшебным для вас! Пусть даже мелочи, происходящие с вами, делают вас счастливыми! Пусть ваши новогодние желания исполняются!», – написала Скардино в своем инстаграме .