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Сарри о поражении от «Арсенала»: «Этих футболистов крайне сложно мотивировать. Они не могут собраться на такие матчи»

19.01.2019 23:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри выразил недовольство игроками после поражения от «Арсенала» (0:2).

«Я очень зол отношением игроков, которое мы увидели сегодня. Периодически могут случаться сложности, но на эти сложности нужно реагировать намного лучше, чем мы реагировали сегодня.

Мы не можем смириться с таким отношением. Таким же оно было и в матче с «Тоттенхэмом». Мы подумали, что сможем перебороть эту проблему, но кажется, что мы действительно не можем собраться на такие матчи.

Я не терплю поражений, но особенно я не терплю поражений в такой манере», – сказал Сарри в эфире BT Sport.

На пресс-конференции специалист также подчеркнул эту проблему, перейдя с английского на итальянский язык.

«У меня месседж для команды. Не хочу ошибиться в своем английском. 

Я очень зол. Это поражение случилось из-за психологии. Я не могу это принять. Кажется, что этих футболистов крайне сложно мотивировать», – заявил Сарри.

 
 
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри выразил недовольство игроками после поражения от «Арсенала» (0:2).
 
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