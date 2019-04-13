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Егор Филипенко: «Брест играл в неплохой футбол. Но считаю, что мы все равно сильнее их»
14.04.2019 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:1) в матче третьего тура чемпионата Беларуси.
– В этом сезоне Брест уже два раза выиграл у БАТЭ. Синдром какой-то или с чем это связываете?
– Я первую игру выношу за скобки (Матч за Суперкубок – прим.) Опять же – это мое мнение. Сегодня была совершенно другая игра. Она была равной. Ни у одной из команд не было какого-то явного преимущества. Мы свои моменты не забили. А они свои реализовали. Это футбол. Так часто бывает.
– Понравилась ли игра брестчан?
– «Динамо» – хорошая команда. Что тут скрывать. Я могу много чего говорить в прессе, но я не могу отрицать очевидных вещей. Брест – хорошая команда и особенно у них хорошая линия атаки и против них тяжело действовать. Конечно, понравились. Они играли в неплохой футбол. Но опять же я считаю, что мы все равно сильнее их, – сказал Филипенко.
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:1) в матче третьего тура чемпионата Беларуси.
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