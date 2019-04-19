Игорь Ковалевич: «Шелудивым псам, которые подняли лица, хочу передать привет – у нас в команде все хорошо»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич на пресс-конференции после победы (1:0) над «Витебском» в 4-м туре чемпионата Беларуси обратился к критикам команды.

«Мы провели хороший, качественный матч. Много было высказано критики в наш адрес после двух игр. Иногда обоснованной, иногда не очень. У нас в команде все хорошо. Псам шелудивым, которые подняли свои лица, я бы хотел передать привет: у нас в команде все хорошо. Не надо наши игры разбирать в детской спортивной школе. Директору надо заниматься своей работой (спортивную школу возглавляет Сергей Солодовников, – прим.). Не надо команду «Неман» разбирать. Кому надо, можете подойти, и я разберу игру.

Конечно, ребята молодцы. Мы играли с очень хорошим соперником. «Витебск» провел три игры и недобрал своих очков. Мы чувствовали напряжение, ребята чувствовали ответственность, и мы сыграли сегодня хороший матч», – сказал Ковалевич.