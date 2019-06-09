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В Гродно и области откроются 3 фан-зоны ко II Европейским играм

10.06.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Гродно и области откроются 3 фан-зоны ко II Европейским играм

Одна из них расположится в Гродно, еще две в районных центрах.

В областном центре любой желающий сможет прийти поболеть за спортсменов в комфортной фан-зоне, которую организуют на ЦСК «Неман». Она будет работать с 16.00 до 21.00 ежедневно. В дни открытия и закрытия церемоний фан-зона будет работать до полуночи.

Для болельщиков приготовили боле 300 мест за столиками, будет работать кафе. Можно и даже нужно приходить целыми семьями. Для самых маленьких болельщиков подготовят игровые зоны и аттракционы. Кроме того, на сцене пройдет концерт, проведут игры и викторины на спортивную тематику.

Фан-зоны кроме Гродно откроют в Лиде и Волковыске, там болельщики также смогут с комфортом поболеть за спортсменов.

Служба информации «ГП»
Фото: архив ГП
 
Теги: Гродно
 
 
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Одна из них расположится в Гродно, еще две в районных центрах. В областном центре любой желающий сможет прийти поболеть за
 
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