ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: «Лига Европы скоро, и нам надо набирать. По тренировочному процессу мы уже опоздали, только через игры»

26.06.2019 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог матча против «Гранита» в Кубке Беларуси.

– Лига Европы скоро, и нам надо набирать. По тренировочному процессу мы уже опоздали, только через игры. Максимальную нагрузку дал ребятам. Главное, что никто не поломался и все живы-здоровы. Наши проблемы были явно видны здесь, а их очень много. Будем постепенно их решать.

Соперник очень хорошо оборонялся, очень компактно, мало было пространства. Мы сами могли получить. Один 100% момент был. Хорошо то, что закончилось хорошо. Во втором тайме почувствовали уверенность. Было проще мяч контролировать.

- Два парня 2002 года дебютировали. Как вам их игра?

– Молодцы. Мне очень понравилось, как Лях вышел. Иванов сыграл на своем уровне. Вышли смело, предлагали вперед, бежали. Видно, что в игровом тонусе находятся. Я очень доволен. 

- Через три дня играть следующий матч: опять на выезде, опять ехать в Могилев. Насколько тяжело готовить команду физически, учитывая такой непростой календарь? 

– Нам выбирать не приходится. Лучше, конечно, чтобы были недельные циклы. Плюс, когда у тебя есть обойма, то проблем не было б с календарем. Конечно, состояние ребят оставляет желать лучшего. Будем набирать уже через игры, – сказал Гуренко.

Напомним, что в первом раунде квалификации Лиги Европы «бело-голубые» сыграют против «Лиепая». 

«Лиепая» и минское «Динамо» обменялись домашними играми в первом раунде квалификации ЛЕ

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог матча против «Гранита» в Кубке Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские легкоатлеты вышли в финал командного турнира на II Европейских играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика