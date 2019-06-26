Сергей Гуренко: «Лига Европы скоро, и нам надо набирать. По тренировочному процессу мы уже опоздали, только через игры»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог матча против «Гранита» в Кубке Беларуси.

– Лига Европы скоро, и нам надо набирать. По тренировочному процессу мы уже опоздали, только через игры. Максимальную нагрузку дал ребятам. Главное, что никто не поломался и все живы-здоровы. Наши проблемы были явно видны здесь, а их очень много. Будем постепенно их решать.

Соперник очень хорошо оборонялся, очень компактно, мало было пространства. Мы сами могли получить. Один 100% момент был. Хорошо то, что закончилось хорошо. Во втором тайме почувствовали уверенность. Было проще мяч контролировать.

- Два парня 2002 года дебютировали. Как вам их игра?

– Молодцы. Мне очень понравилось, как Лях вышел. Иванов сыграл на своем уровне. Вышли смело, предлагали вперед, бежали. Видно, что в игровом тонусе находятся. Я очень доволен.

- Через три дня играть следующий матч: опять на выезде, опять ехать в Могилев. Насколько тяжело готовить команду физически, учитывая такой непростой календарь?

– Нам выбирать не приходится. Лучше, конечно, чтобы были недельные циклы. Плюс, когда у тебя есть обойма, то проблем не было б с календарем. Конечно, состояние ребят оставляет желать лучшего. Будем набирать уже через игры, – сказал Гуренко.

Напомним, что в первом раунде квалификации Лиги Европы «бело-голубые» сыграют против «Лиепая».

«Лиепая» и минское «Динамо» обменялись домашними играми в первом раунде квалификации ЛЕ