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Азаренко о неравных призовых в теннисе: «Давайте 10 лет будем давать женским матчам столько же центральных кортов и праймтайма, а потом посмотрим»

05.07.2019 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала свое поражение третьего круга «Уимблдона» от Симоны Халеп (7) – 3:6, 1:6 – в матче, в первом сете которого вела с брейком.

– Не знаю, что произошло. Я начала матч, чувствуя себя довольно хорошо, но потом потеряла корт и запорола слишком много легких ударов, а против топ-игроков такое непозволительно. Вообще, такое непозволительно против любой соперницы, но против топа так победить просто невозможно. Я создавала себе возможности, но сама же их запарывала. Очень, очень жаль сыграть так на Центральном корте.

О предупреждении за неспортивное поведение, которое двукратная чемпионка «Шлемов» получила за ракетку, кинутую у фона, она сказала:

– Это просто бред. Я понимаю, что они очень бережно относятся к своим кортам, но это было в двух метрах за задней линией, и я никакой газон не повредила. Я судья сказала мне, что и не считает, что я его повредила, – так что я вдвойне не понимаю этого предупреждения. Они будто бы хотят, чтобы мы вообще никаких эмоций на корте не выражали, – но это не теннис. Извините, но нет. Они наказывают нас за каждую проявленную эмоцию. Я понимаю, что эти корты требуют к себе бережного отношения, но я ничего с кортом не сделала. Это бессмыслица.

Также 29-летняя белоруска прокомментировала тезис о том, что на турнирах «Большого шлема» мужские и женские матчи неравномерно распределяются по главным кортам – например, месяц на «Ролан Гаррос» ни один женский полуфинал не был поставлен на центральный корт.

– Да вы что. И где же вы про то слышали?

В разных местах. Об этом заходит речь.

– Заходит речь, ага. Во-первых, это очевидно, и так делает не только «Ролан Гаррос». В целом, «Шлемы» дают более-менее равное время на главных кортах мужчинам и женщинам, не считая того, что сделали в этом году в Париже и что было совершенно неприемлемо. Разница в том, какие корты и какое время отдают под мужские матчи, а какие – под женские, огромная. Так быть не должно. Это очень важный вопрос, и мы будем бороться за равенство в нем так же, как в свое время боролись за равные призовые.

В вопросе равных призовых часто говорят, что мужчины получают больше, потому что их смотрят больше.

– Давайте десять лет будем давать женским матчам столько же центральных кортов и праймтайма, сколько мужским, а потом посмотрим, какая разница будет тогда. Я не говорю, что картина точно будет другая, – я говорю, что нужно сначала давать равные возможности, а потом уже рассуждать о том, на кого спрос выше.

Знаешь, кто победит в предстоящем матче на «Уимблдоне»? Если первая ставка не зайдет, «Марафон» вернет деньги

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала свое поражение третьего круга «Уимблдона» от Симоны Халеп (7) – 3:6, 1:6 – в матче, в первом сете которого...
 
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