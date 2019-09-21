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Соболенко об изменившемся настрое: «Я подумала: «Что я вообще делаю? Я же тигр»

22.09.2019 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Действующая чемпионка турнира в Ухане Арина Соболенко, начавшая защиту титула победой над Александрой Саснович (6:1, 6:2), рассказала, как в последнее время поменялся ее настрой.

«Может быть, мне помог [титул в паре на] US Open, финал в Сан-Хосе. Но у меня в голове что-то щелкнуло. Я подумала: «Что я вообще делаю? Я же тигр». Мне не нужно ничего бояться, нужно идти вперед».

 
 
 
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Публикация от Aryna Sabalenka

 
 
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Действующая чемпионка турнира в Ухане Арина Соболенко, начавшая защиту титула победой над Александрой Саснович (6:1, 6:2), рассказала, как в последнее время поменялся...
 
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