Соболенко об изменившемся настрое: «Я подумала: «Что я вообще делаю? Я же тигр»

Источник материала: Tribuna.com

Действующая чемпионка турнира в Ухане Арина Соболенко, начавшая защиту титула победой над Александрой Саснович (6:1, 6:2), рассказала, как в последнее время поменялся ее настрой.

«Может быть, мне помог [титул в паре на] US Open, финал в Сан-Хосе. Но у меня в голове что-то щелкнуло. Я подумала: «Что я вообще делаю? Я же тигр». Мне не нужно ничего бояться, нужно идти вперед».