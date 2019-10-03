Сергей Ташуев: «Мы готовы к тому, чтобы бороться за чемпионство и будем это делать до конца – и игроки, и тренерский штаб»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев через клубную пресс-службу объяснил некоторые моменты последних матчей клуба, а также призвал болельщиков поддержать команду.

– Последнее время в прессе фраза «чемпионская гонка» появляется едва ли не в каждом втором материале. При этом на первом плане обычно брестское «Динамо» и БАТЭ. «Шахтер» же зачастую в этих обсуждениях остается немного в тени. Не обидно?

– Здесь, в принципе, все понятно. БАТЭ – многолетний гегемон, о нем думают в первую очередь, когда говорят о белорусском футболе. Брест показывает качественную игру и идет на первой строчке с небольшим отрывом. У «Шахтера» такое прошлое – всегда второе или третье место. Но мы на это не смотрим. В тени находимся или нет, мы хотим все матчи выигрывать. И для нас две ничьи с «Городеей» и «Динамо-Минск» – хотя это и продолжение большой беспроигрышной серии – это неудача. Но это футбол. У нас было три матча за неделю: если мы во время игры в Лиге Европы убрали матч, то сюда мы его добавили. Хотя, это не такая большая проблема. Футболисты часто говорят, что лучше играть, чем тренироваться. Но сейчас напряженность идет высочайшая. Осенние матчи, когда ты за что-то борешься – будь то титул или выживание – психологическое давление увеличивается.

Матч с «Витебском» провели на очень хорошем уровне. А взять игру с «Городеей». Сопротивление соперника было огромнейшим: они сражались за каждый метр поля, пространства было очень мало, зоны закрыты. Мы пытались: искали, расшатывали – но... Даже великие команды сталкивались с такими проблемами в позиционной атаке. Так сложилось – не забили голы. Всегда выигрывать невозможно.

– После «Городеи» была встреча с минским «Динамо».

– Понятно, что для них это была одна из ключевых игр этого отрезка сезона. Выигрывай они – подбирались бы к тройке. Так что «динамовцы» выходили сверхмотивированными. Это было видно и по поведению тренера, который был очень активен с первой минуты. Нам тоже кровь из носа была нужна победа, три очка. В принципе, игра так и складывалась… Перед матчем я настраивал ребят достаточно своеобразно. Я сказал им полностью абстрагироваться от давления результата, получить удовольствие от футбола и показать нашу самую лучшую игру. Чтобы она была красивой, изящной… После матча я понял, что не сработало. Этот матч надо было проводить как трудовую, тяжелую и рутинную работу – битву за результат. После игры мы все были расстроены. У нас, к сожалению, в течение матча были проблемы у Дарко Бодула: он после перерыва попросил еще пятнадцать минут – не выдерживал. Надо отдать ему должное, он честно об этом говорит.

В целом, если брать эти три матча, мы, конечно, ожидали большего. Хотели победить и порадовать болельщиков. Мы готовы к тому, чтобы бороться за чемпионство и будем это делать до конца – и игроки, и тренерский штаб. Тренерам это надо даже по той простой причине, что у нас у всех заканчивается контракт и от результата, я так понимаю, во многом зависит наше будущее в Солигорске. Мы правила игры принимаем. Помимо наших чисто профессиональных амбиций – выиграть титул, мы думаем еще и о будущем.

Кстати, еще один момент касательно той игры с «Динамо». В прошлом году мы были в целом довольны, что сыграли с минским «Динамо» на выезде 0:0. Сейчас же в автобусе была тишина – все убитые, расстроенные. Я говорю: «Слушайте, а не плохо мы завысили планку. Едем как будто 0:5 проиграли. А мы сыграли с хорошей командой, с классным подбором футболистов. Давайте как-то понимать, что выигрывать у топ-клубов всегда невозможно. Минчане еще будут играть и с БАТЭ, и с Брестом – потреплют нервы им однозначно. «Динамо-Минск» однозначно входит в когорту белорусских топ-клубов. Просто сезон не совсем удачно складывается.

А тем ребятам, которые сейчас не играют, я и через прессу хочу сказать – работайте. Вот, Дарко не играл: никак не набирал форму, травмы-болячки, не попадал в восемнадцать буквально недавно – а сегодня он в составе. Видим, что игрок прогрессирует в тренировочном процессе – вопросов нет. Ты готов – ты играешь. Будет завтра другой лучше – будет играть он. Все должно быть справедливо. Конечно, тренер может ошибиться в каких-то нюансах, но генерально на тренировках все видно. Мы же с футболистами днями и ночами, едим практически из одной тарелки. Хотя все-равно бывают казусы. Недавно с Эбонгом ситуация комичная была. Мы играли дома с «Гомелем», Макс в первом тайме сыграл плохо. В раздевалке спрашиваю: «В чем дело? Ты какой-то неактивный, борьбу не держишь – на себя не похож». А он говорит: «У меня ухо болело, всю ночь не спал. Потом прошло, но я как-то себя плохо чувствовал». Не сказал ни врачу, ни тренерам – мальчишка. Он потом пришел и извинился за непрофессионализм. Пришлось же тогда его менять, потому что состояние было плохое. Мы об этом до игры не знали, а он не сказал. А болельщики же тоже не знают об этом. Вообще, управление командой – это огромнейший пласт работы. Влияет всё: поругался с девушкой, неудачный предыдущий матч – все может пойти в негатив, сказаться на психологии.

Во многом, поэтому мне и захотелось дать интервью, чтобы заверить наших болельщиков, что мы будем биться до конца и никто не настроен бросать весла. Это спорт – все может быть. Но мы настроены сражаться за то, чтобы стать чемпионами. Вот будет сейчас игра с «Торпедо-БелАЗ» – тоже непростой матч. Прошу болельщиков прийти и поддержать команду, – сказал Ташуев.