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Чемпионат мира по легкой атлетике. Недосеков стал четвертым в прыжках в высоту
04.10.2019 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Дохе проходит восьмой соревновательный день чемпионата мира по легкой атлетике. Будут разыграны 6 комплектов наград.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
4 октября
Прыжки в высоту, мужчины
1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,37
Диск, женщины
1. Яиме Перес (Куба) – 69,17
400 м с/б, женщины
1. Далайла Мухмаммад (США) – 52,16 (мировой рекорд)
3000 м с препятствиями, мужчины
1. Конселсус Кипруто (Кения) – 8.01,35
400 м, мужчины
1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 43,48
Спортивная ходьба, 20 км, мужчины
23.30
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Сегодня в Дохе проходит восьмой соревновательный день чемпионата мира по легкой атлетике.
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