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Чемпионат мира по легкой атлетике. Недосеков стал четвертым в прыжках в высоту

04.10.2019 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Дохе проходит восьмой соревновательный день чемпионата мира по легкой атлетике. Будут разыграны 6 комплектов наград. 

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

4 октября

Прыжки в высоту, мужчины

1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,37
2. Михаил Акименко (Россия) – 2,35
3. Илья Иванюк (Россия) – 2,35
4. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,33

Диск, женщины

1. Яиме Перес (Куба) – 69,17
2. Дения Кабальеро (Куба) – 68,44
3. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,72

400 м с/б, женщины

1. Далайла Мухмаммад (США) – 52,16 (мировой рекорд)
2. Сидни Маклафлин (США) – 52,23
3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,74

3000 м с препятствиями, мужчины

1. Конселсус Кипруто (Кения) – 8.01,35
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,36
3. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.03,76

400 м, мужчины

1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 43,48
2. Энтони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,15
3. Фред Керли (США) – 44,17

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины 

23.30

 

 
 
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Сегодня в Дохе проходит восьмой соревновательный день чемпионата мира по легкой атлетике.
 
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