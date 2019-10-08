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Исаев о Мархеле: «Главный тренер национальной сборной обязан находить подход к каждому кандидату в сборную»
09.10.2019 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент
«У меня вопрос: «Назовите основные критерии при назначении на пост главного тренера страны?». Я думаю, что это результат, опыт, знания и, что особо важно для главного тренера национальной сборной, мудрость! Теперь скажите, успешен ли был Мархель как клубный тренер? Успешен ли был Мархель как тренер юношеских сборных? Вырастил ли или подготовил ли Мархель футболистов уровня национальной сборной?
Какие еще есть критерии? Не будем брать в расчет близость с Вергейчиком. Дежурные фразы об омоложении сборной и смене стиля игры так и остались клише для смены тренерского штаба. В официальных матчах будут играть опытные и лучшие. И это правильно!
Главный тренер национальной сборной страны обязан находить подход к каждому кандидату в сборную. С моей субъективной точки зрения, сегодня два лучших центральных защитника – Филипенко и Рыбак. Первого с дуру отправили на пенсию, второго не замечают уже много лет по непонятным причинам. Дуть губы умеют многие. Искать компромиссы, договариваться и при этом быть авторитетом для всех игроков команды – только лучшие», – написал Исаев в своем
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Исаев о Мархеле: «Главный тренер национальной сборной обязан находить подход к каждому кандидату в сборную»
Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о главном тренере сборной Беларуси Михаиле Мархеле.
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