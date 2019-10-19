Юрий Пунтус: «Вчера как бы получили подарок в виде поражения от «Динамо», а в итоге либо перегорели, либо...»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус подвел итог матча против «Ислочи» (1:3).

– Мне по горячим следам говорить тяжело. Игру мы однозначно проиграли. «Ислочь» была сильнее нас. В ее составе был Комаровский — самый видный на поле футболист. После второго гола, пропущенного с пенальти, уже стали пытаться спасти игру, где-то оголяли зоны, стала нарушаться дисциплина. У «Ислочи» появлялось больше моментов. А вот почему у нас не шла игра до этого гола, непонятно.

Был невзрачный футбол. Соперник тоже не сильно много создавал моментов, однако все равно забил. Этот гол «Торпедо» немного надломил. А когда получили пенальти, случилось то, что случилось. Ребята попросту расклеились. Потом вроде бы вернулись в матч, но вновь сказалось исполнительского мастерство Комаровского. Что ж, ничего не остается, кроме как поздравить соперника. И извиниться за нашу игру. Вчера как бы получили подарок в виде поражения от «Динамо», а в итоге либо перегорели, либо...

Я как тренер игрой недоволен. Игра в нашем исполнении была не нашей. Плохой. А в деталях предстоит разобраться.

- Почему отсутствовал Левицкий?

– Травма. Задняя поверхность бедра. Выпал на недельки две. Хотя, может, и больше.

- Это большая проблема, что в лазарете много игроков?

– Не сказал бы, что их много. Просто проблемы на вратарской позиции. А что касается полевых, то на Щербо уже давно не рассчитываем. Плюс Левицкий, да.

Главная проблема, что нет Горбунова, а вчера еще и потеряли Козлова — парня, который играет в воротах за дубль. Оба выбыли до конца сезона. Причем у Козлова черепно-мозговая травма. Дай бог ему здоровья, чтобы вернулся в футбол, ведь травма серьезная, а парень молодой. Может, сегодня не совсем я угадал с составом. Николаевич необъяснимым образом выпал из игры. Не лучший день был у Климовича. Поэтому, собственно, их и заменил, – сказал Пунтус.