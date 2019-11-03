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❌ «Бавария» уволила Ковача
03.11.2019 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач покинул команду.
Мюнхенский клуб официально объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.
В матче прошлого тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.
Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера клуба.
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач покинул команду.
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