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❌ «Бавария» уволила Ковача

03.11.2019 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач покинул команду.

Мюнхенский клуб официально объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

В матче прошлого тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.

Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера клуба. 

 
 
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач покинул команду.
 
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