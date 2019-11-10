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Александр Глеб: «Сейчас спорт – это больше политика. Наверху не договорились, а страдают от этого спортсмены»

11.11.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб поделился мнением о применении допинга. Также футболист считает, что сейчас спорт – это больше политика. 

- В последнее время много говорят о допинге в спорте. Некоторых отстраняют от участия в соревнованиях, к которым спортсмены идут всю жизнь. Особенно, когда это Олимпийские игры, когда спортсмен уже в возрасте, для него это – целая трагедия. Есть ли допинг в белорусском спорте? И, вообще, как Вы к этой теме – допинга – относитесь?  

– Отрицательно, конечно, отношусь, но сейчас, насколько я смотрел новости, все цепляются к спортсменам постсоветского пространства, находят, насколько я помню, мельдоний – какой-то препарат или таблетки, я не знаю. Но, на самом деле, те же американцы принимают что-то подобное, но их никто не исключает, штрафы никакие не выносят. А чисто вот так.

- Двойные стандарты.  

– На мой взгляд, сейчас – да. На мой взгляд, сейчас спорт – это больше политика становится, чем просто спорт. Из-за этого вот такие… Где-то там, наверху, что-то не договорились, что-то не порешали, а страдают от этого спортсмены.

- Есть какая-то консолидация у спортсменов? Или они соревнуются и на спортивном манеже или площадке, и в жизни? Понимаете, это же тоже устранение конкурентов таким образом.

– Я думаю, что да. Так и получается. Конечно, пытаются там те же, не буду говорить, кто, ну, федерации других стран пытаются устранить сильнейших спортсменов, как-то найти, зацепиться за что-то, лишь бы, чтобы полегче было. Будем стараться, и будут наши спортсмены стараться, несмотря на все преграды, двигаться вперед, завоевывать, – сказал Глеб.

 
 
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Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб поделился мнением о применении допинга.
 
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