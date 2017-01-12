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Возможный автор "компромата на Трампа" пустился в бега
12.01.2017 23:57 — Новости Мира | Tut.by
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно
По данным Би-би-си, Стил уехал из своего дома во вторник или в среду, еще до того, как его имя появилось в прессе. Перед отъездом он попросил соседей присмотреть за его кошками.
Корреспондент Би-би-си Пол Вуд утверждает, что Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года. Тогда же Вуд впервые увидел документ, авторство которого приписывают Стилу, и заметил в нем существенные неточности.
Документ был опубликован в среду на сайте BuzzFeed и сразу вызвал широкий резонанс. В нем содержатся бездоказательные утверждения, что у России есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа.
Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит многочисленные ошибки. Тем не менее он быстро разошелся по другим СМИ.
Изложенные в документе сведения
Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер отметил, что американские спецслужбы не имеют отношения к подготовке доклада, добавив, что знал о его существовании, но не уверен в правдивости изложенной там информации.
В своей публикации BuzzFeed упоминал, что автором документа считают бывшего сотрудника британской разведки, но его имени не приводил. Би-би-си сумела выяснить, что, скорее всего, речь идет о Кристофере Стиле.
По данным Би-би-си, Стил передал документ независимой организации, пытавшейся воспрепятствовать избранию Трампа. Сейчас Стил является директором Orbis Business Intelligence, которая называет себя ведущей компанией в области корпоративной разведки. Стил не ответил на просьбу о комментарии.
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По данным Би-би-си, Стил уехал из своего дома во вторник или в среду, еще до того, как его имя появилось в прессе.
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