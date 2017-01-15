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Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и заявил, что ему безразлична судьба ЕС

16.01.2017 09:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Дональд Трамп назвал политику Меркель в отношении беженцев ошибкой. Он предрек после Brexit выход из ЕС и других стран.


Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение об открытии границ для беженцев, принятое канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) в 2015 году, «катастрофической ошибкой». Об этом он рассказал в большом интервью немецкой газете Bild и британской The Times в воскресенье, 15 января.

При этом Трамп отметил, что испытывает «большое уважение» в отношении немецкого канцлера. «Меркель бесспорно одна из важнейших глав правительств. У меня есть ощущение, что она — превосходный лидер», — заявил избранный американский президент.

Brexit — «великолепная вещь»

В интервью Трамп охарактеризовал Евросоюз как «инструмент для достижения целей» Германии. Решение Великобритании о выходе из ЕС он назвал «великолепной вещью». По мнению будущего президента США, миграционный кризис стал «последней каплей», заставившей британцев проголосовать за Brexit. Он предположил также, что примеру Великобритании последуют и другие страны.

В то же время, состояние ЕС его не волнует, подчеркнул Трамп. «ЕС был основан отчасти для того, чтобы превзойти США в торговле, не так ли? Так что мне довольно безразлично, насколько един или расколот Евросоюз», — констатировал он.

НАТО — «устаревший», но важный альянс

По мнению Дональда Трампа, НАТО является «устаревшей» организацией. Он считает нечестным по отношению к США, что большинство стран-членов альянса «не платят то, что должны». Впрочем, «в остальном НАТО очень важна для меня», добавил избранный президент США.

Кроме того, в интервью Трамп обозначил соглашение по иранской ядерной программе как «один из самых глупых договоров», которые он только видел. А производителям автомобилей, в частности, из Германии, избранный американский президент пообещал налоговые пошлины в размере 35 процентов при ввозе машин в США.

 
 
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"ЕС был основан отчасти для того, чтобы превзойти США в торговле, не так ли? Так что мне довольно безразлично, насколько един или расколот Евросоюз", - констатировал...

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