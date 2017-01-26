Зигмар Габриэль хочет похудеть и не терять при этом вес. Похудеть — буквально. 57-летний экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) страдает от диабета, развившегося на фоне избыточного веса. В конце 2016 года Габриэль пошел на радикальный шаг — ему сделали операцию, уменьшив желудок.



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А не потерять вес Габриэль стремится как политик. И хотя 24 января он ушел с поста председателя СДПГ и уступил право баллотироваться в канцлеры экс-председателю Европарламента Мартину Шульцу , Габриэль остается в Германии политическим тяжеловесом, прекрасно знакомым с политической кухней. Новым поприщем для его деятельности станет МИД ФРГ.

27 января Зигмар Габриэль был назначен министром иностранных дел Германии. А на посту министра экономики его сменила парламентский статс-секретарь Бригитте Циприс.

От трудного подростка до учителя с левыми взглядами

О детстве нового министра иностранных дел Германии известно, что оно было нелегким. Зигмар Габриэль родился 12 сентября 1959 года в западногерманском городке Гослар в Нижней Саксонии в семье чиновника и медсестры. Когда родители расстались, мальчик с трех лет жил с отцом, который не брезговал рукоприкладством и был убежденным нацистом. Из-за проблем в семье Габриэль какое-то время считался в школе трудным ребенком. Лишь когда ему исполнилось десять лет, мать через суд добилась права забрать сына к себе. «Ей со мной было нелегко, но она спасла мне жизнь», — вспоминал политик.

Еще гимназистом Габриэль проявил интерес к левым идеям, вступив в организацию «Социалистическая молодежь Германии», а затем — в СДПГ. Это время было пиком популярности в ФРГ левых, канцлерами были социал-демократы. После службы в армии Габриэль поступил в университет Гёттингена, изучал германистику, политологию и социологию, получив диплом учителя.



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Человек Шрёдера в правительстве Меркель

Габриэль занимался политикой на региональном уровне, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. В 1990-е годы его протежировал премьер-министр Нижней Саксонии Герхард Шрёдер. Когда в 1998 году Шрёдер занял кресло канцлера в правительстве социал-демократов и «зеленых», премьером Нижней Саксонии вскоре стал Габриэль. Правда, должность досталась ему не в результате победы на выборах, а в ходе партийных перестановок. В любом случае в 39 лет Габриэль оказался самым молодым среди глав земельных правительств.

Карьерный взлет длился недолго. Уже на следующих земельных выборах партия Габриэля проиграла, а сам он в 2003 году стал «уполномоченным СДПГ по поп-культуре». Как пишет пресса, это было связано с тем, что у Габриэля были хорошие связи с немецкими рок-музыкантами, например Удо Линденбергом. Именно тогда социал-демократ получил ироничное прозвище Зигги-поп.

Несмотря на поражение, Габриэль быстро вернулся в большую политику и в 2005 году стал министром экологии в коалиционном правительстве социал-демократов и консерваторов из блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. После болезненных социальных реформ, проведенных кабинетом Шрёдера, СДПГ резко утратила популярность. Партия переживала и организационные потрясения, сменив за короткое время несколько лидеров. Популярность СДПГ упала почти вдвое. В 2009-м социал-демократы установили антирекорд в своей новейшей истории, получив на выборах в бундестаг всего 23 процента. Именно тогда партию возглавил Габриэль, с которым связывали надежды на конец кризиса.

Падение популярности

Это удалось лишь частично. Падение популярности СДПГ замедлилось, и на выборах 2013 года результат был чуть выше, чем до этого. Но вернуть прежние позиции партия не смогла. По данным соцопросов, состоявшихся в начале 2017 года, за СДПГ готовы отдать голоса около 20 процентов немецких избирателей.

Совсем недавно Габриэль добился неожиданного для многих успеха, предложив на пост следующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Меркель была против, но уступила, поскольку не имела политических возможностей провести своего кандидата. Вскоре у Габриэля прибавится и приятных семейных хлопот: лидер социал-демократов в ближайшие месяцы снова станет отцом. У политика уже есть взрослая дочь от первого брака и четырехлетняя дочь от второго.



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Автограф у Путина

С нынешней второй женой Габриэля связана необычная история, случившаяся во время его визита в Москву в 2015 году, о которой стало известно недавно. Во время встречи с Владимиром Путиным министр экономики ФРГ обратился к президенту России с просьбой дать автограф. Об этом попросила его жена, стоматолог по профессии, которую, в свою очередь, попросила об автографе на фотографии Путина ее сотрудница — молодая женщина Оксана родом из Сибири.

Последний раз Габриэль встречался с Путиным в Москве в сентябре 2016 года. Как писала немецкая пресса, момент для визита был не самый подходящий. Отношения России с Западом, и так резко испортившиеся после аннексии Крыма и войны на востоке Украины, снова ухудшились на фоне бомбардировки гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо.

«Каждый раз, когда я с вами встречаюсь или бываю в Москве, времена тяжелые, — цитирует слова Габриэля в беседе с Путиным журнал Der Spiegel. — Первый раз я был здесь в 1980-м, тогда Запад бойкотировал Олимпийские игры».



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Голос за отмену санкций

Так совпало, что в первую неделю марта 2014 года, в разгар крымского кризиса, Габриэль посетил сначала Москву, где встретился с Путиным, а затем Киев. После аннексии Крыма СДПГ поддержала введение санкций против России.

Сам Габриэль как министр экономики распорядился остановить исполнение контракта немецкого оборонного концерна Rheinmetall по строительству учебного полигона для российской армии. Но больших экономических проектов санкции не коснулись. Так, Габриэль поддержал строительство газопровода «Северный поток — 2».

После относительной заморозки конфликта на востоке Украины из уст первых лиц СДПГ, которая традиционно поддерживает тесные связи с Москвой, все чаще звучат слова об отмене санкций. «Мы все знаем из нашего опыта, что длительная изоляция ничего не дает, — заявил Габриэль в мае 2016 года. — В итоге поможет только диалог». Это было не первое такое заявление лидера социал-демократов, который выступает за отмену санкций при условии поэтапного выполнения Минских соглашений.

Теперь эту политическую линию Зигмар Габриэль сможет проводить в должности нового министра иностранных дел Германии. 27 января президент Германии Йоахим Гаук утвердил Зигмара Габриэля на посту главы немецкого МИД.