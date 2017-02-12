Житель австрийского города Грац обнаружил в подвале своей новой квартиры 269,5 тысячи евро. Об этом пишет издание Kronen Zeitung в воскресенье, 12 февраля.

Деньги лежали в картонной коробке, пачками банкнот номиналом 500 евро. 42-летний австриец обратился с находкой в полицию, предположив, что деньги могут быть связаны с криминалом.

В правоохранительных органах Граца подтвердили обращение гражданина, но отказались раскрывать подробности инцидента, сославшись на то, что расследование по делу еще не завершено.

В конце января жительница США обнаружила в коробке из-под прокатного фильма «Глубоководный горизонт» 100 долларов и письмо от человека по имени Маркос. «Каждый месяц я беру 100 долларов, которые обычно я тратил на себя, и отдаю их незнакомцам. В этот раз я решил оставить деньги в коробке от прокатного DVD. Вы у меня первые в 2017 году», — говорилось в записке.