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Австриец нашел в новой квартире 270 тысяч евро и сдал их в полицию

12.02.2017 22:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Житель австрийского города Грац обнаружил в подвале своей новой квартиры 269,5 тысячи евро. Об этом пишет издание Kronen Zeitung в воскресенье, 12 февраля.

Деньги лежали в картонной коробке, пачками банкнот номиналом 500 евро. 42-летний австриец обратился с находкой в полицию, предположив, что деньги могут быть связаны с криминалом.

В правоохранительных органах Граца подтвердили обращение гражданина, но отказались раскрывать подробности инцидента, сославшись на то, что расследование по делу еще не завершено.

В конце января жительница США обнаружила в коробке из-под прокатного фильма «Глубоководный горизонт» 100 долларов и письмо от человека по имени Маркос. «Каждый месяц я беру 100 долларов, которые обычно я тратил на себя, и отдаю их незнакомцам. В этот раз я решил оставить деньги в коробке от прокатного DVD. Вы у меня первые в 2017 году», — говорилось в записке.

 
 
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Деньги лежали в картонной коробке, пачками банкнот номиналом 500 евро. 42-летний австриец обратился с находкой в полицию, предположив, что деньги могут быть связаны с...

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