Власти Иордании решили убрать из уголовного кодекса норму, которая позволяла виновным в изнасиловании избегать наказания, если они вступали в брак со своими жертвами. Соответствующие поправки правительство страны одобрило в воскресенье, 23 апреля, сообщает государственное информационное агентство Petra.

Отменить эту статью уголовного кодекса ранее рекомендовал королевский комитет, ответственный за развитие судебной системы и обеспечение верховенства права. Сторонники нормы считают, что она защищала жертву от ущерба ее чести и репутации.

Уголовный кодекс Иордана считает изнасилованием секс с женщиной в возрасте до 18 лет, даже если жертва участвовала в нем по собственной воле.

Преступление карается тюремным заключением сроком до семи лет, если потерпевшей было от 15 до 18 лет, уточняет британская газета The Independent. Насильник может избежать наказания, если согласится жениться на своей жертве и половой акт произошел по обоюдному согласию. Кроме того, после этого супруги должны прожить в браке от трех до пяти лет.

Если же жертве изнасилования было меньше 15 лет, виновному полагается смертная казнь.

В период с 2010 по 2013 год в Иордании — стране с населением около 6 млн человек — фиксировалось в среднем по 300 случаев изнасилования ежегодно, следует из данных местного министерства юстиции. Всего за этот период избежали наказания 159 человек. Правозащитники считают, что эти цифры могут быть занижены, поскольку секс до брака в Иордании считается позором для жертвы и ее семьи.

В мае ликвидацию аналогичной нормы рассмотрит парламента Ливана. Ранее подобные законы были отменены в Марокко, Египте и Эфиопии, сообщил BBC представитель международной организации Equality Now, которая защищает права женщин и детей.