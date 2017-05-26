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NYT: Дерипаска предлагал дать показания конгрессу США в обмен на иммунитет
27.05.2017 12:38 — Новости Мира | Tut.by
Российский бизнесмен Олег Дерипаска предлагал дать показания в комитетах конгресса, которые расследуют «вмешательство» России в президентские выборы, если ему предоставят иммунитет. Об этом пишет газета
По словам трех источников газеты, бизнесмен был готов сотрудничать с комитетами палаты представителей и сената, если ему гарантируют полный иммунитет от судебного преследования. Тем не менее в конгрессе от предложения Дерипаски отказались. Как отмечается, такое решение было принято из-за опасений, что иммунитет от преследования затруднит работу следователей.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что не возражает против выступления Олега Дерипаски в конгрессе США.
В марте агентство Associated Press рассказало, что экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы российских властей.
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Тем не менее в конгрессе от предложения Дерипаски отказались. Как отмечается, такое решение было принято из-за опасений, что иммунитет от преследования затруднит...
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