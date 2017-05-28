Путин утвердил введение надзора за лицами, отбывшими срок за тяжкие преступления

Владимир Путин

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин одобрил поправки в закон, регламентирующий вопросы административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, информирует ТАСС.

Одобренные поправки предусматривают введение обязательного административного контроля за лицами, осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних после освобождения этих осужденных из мест лишения свободы.

Из документа следует, что поднадзорное лицо обязано являться в орган внутренних дел от одного до четырех раз в месяц. Осужденным также запрещается выезд за пределы территории, установленной судом.

Федеральный закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят Госдумой 17 мая и одобрен Советом Федерации 24 мая 2017 года.-0-