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Минобороны России назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем
31.05.2017 23:24 — Новости Мира | Tut.by
Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном. Такие данные озвучило Минобороны России по итогам расследования катастрофы.
«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — приводит сообщение оборонного ведомства Интерфакс.
Кроме того, в сообщении сказано, что комиссией «не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов». Также комиссия не выявила «нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 кг», отмечается в сообщении Минобороны.
В комиссию, которая занималась расследованием катастрофы, входили эксперты оборонного ведомства, представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК), Минтранса, Минпромторга, а также авиационного концерна «Туполев».
В конце апреля глава Минобороны Сергей Шойгу говорил журналистам, что причина крушения Ту-154 под Сочи установлена «на 99%».
Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России и направлявшийся в сирийскую провинцию Латакия,
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В комиссию, которая занималась расследованием катастрофы, входили эксперты оборонного ведомства, представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК),...
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