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Минобороны России назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем

31.05.2017 23:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном. Такие данные озвучило Минобороны России по итогам расследования катастрофы.


Самолет Ту-154 упал в Черное море 25 декабря 2016 года, после дозаправки в аэропорту Адлера. Фото: Reuters

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — приводит сообщение оборонного ведомства Интерфакс.

Кроме того, в сообщении сказано, что комиссией «не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов». Также комиссия не выявила «нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 кг», отмечается в сообщении Минобороны.

В комиссию, которая занималась расследованием катастрофы, входили эксперты оборонного ведомства, представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК), Минтранса, Минпромторга, а также авиационного концерна «Туполев».

В конце апреля глава Минобороны Сергей Шойгу говорил журналистам, что причина крушения Ту-154 под Сочи установлена «на 99%».

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России и направлявшийся в сирийскую провинцию Латакия, потерпел крушение 25 декабря 2016 года через несколько минут после взлета с аэропорта Адлера. На борту лайнера находились 92 человека, ​все они погибли. Среди жертв были участники ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты нескольких российских телеканалов.

 
 
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В комиссию, которая занималась расследованием катастрофы, входили эксперты оборонного ведомства, представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК),...

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