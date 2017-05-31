Минобороны России назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем

Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном. Такие данные озвучило Минобороны России по итогам расследования катастрофы.



Самолет Ту-154 упал в Черное море 25 декабря 2016 года, после дозаправки в аэропорту Адлера. Фото: Reuters

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — приводит сообщение оборонного ведомства Интерфакс.

Кроме того, в сообщении сказано, что комиссией «не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов». Также комиссия не выявила «нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 кг», отмечается в сообщении Минобороны.

В комиссию, которая занималась расследованием катастрофы, входили эксперты оборонного ведомства, представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК), Минтранса, Минпромторга, а также авиационного концерна «Туполев».

В конце апреля глава Минобороны Сергей Шойгу говорил журналистам, что причина крушения Ту-154 под Сочи установлена «на 99%».

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России и направлявшийся в сирийскую провинцию Латакия, потерпел крушение 25 декабря 2016 года через несколько минут после взлета с аэропорта Адлера. На борту лайнера находились 92 человека, ​все они погибли. Среди жертв были участники ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка , а также журналисты нескольких российских телеканалов.