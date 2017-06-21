Боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула

Иракские военные заявили, что боевики «Исламского государства» взорвали историческую мечеть ан-Нури в осажденном Мосуле, битва за который продолжается уже девять месяцев.



Флаг ИГ на мечети в марте этого года. Фото: Reuters

Согласно сообщению, взорвана сама мечеть и минарет.

Именно в этой мечети три года назад лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади провозгласил «халифат» в 2014 году.

Мечеть была построена в XII веке.

Ранее, в среду, командующий иракскими войсками сообщил Би-би-си, что они находились в 15 метрах от мечети.

Армия Ирака ведет штурм старого города в Мосуле, который остается под контролем боевиков, несмотря на интенсивные боевые действия в последние девять месяцев.

В заявлении военных ранее говорилось, что это «последняя глава в наступлении». Спецвойска продвигаются с запада, а федеральная полиция — с юга, сообщали иракские военные.

По данным ООН, в Мосуле остаются около 100 тысяч человек. Они живут в условиях нехватки воды, продуктов и медикаментов. Перед новой фазой наступления жителям советовали по возможности покинуть город.

За последние две недели, по подсчетам ООН, в западной части Мосула погибли около 230 мирных жителей. Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы «Исламского государства».

Операция иракских сил по освобождению Мосула, которую поддерживают США, длится уже девятый месяц. Боевики «Исламского государства» удерживают город с лета 2014 года.

Минобороны России в минувшую пятницу сообщило, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади. Эта информация проверяется, уточняли российские военные.

МИД России и помощник президента Юрий Ушаков позже заявляли, что подтверждений ликвидации Абу Бакра аль-Багдади нет.