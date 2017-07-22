Швеция, Франция и Египет потребовали срочную встречу Совбеза ООН по Иерусалиму

Швеция, Франция и Египет попросили провести срочную встречу Совета Безопасности ООН по вопросу в связи с кровопролитием в Иерусалиме. Об этом сообщил представитель Швеции в СБ ООН Карл Скау в своем твиттере.

«Швеция, Франция и Египет запросили СБ ООН срочно обсудить, как можно поддержать призывы к деэскалации конфликта в Иерусалиме», — написал он.

За 21 июля в результате серии нападений погибли шесть человек — по три от Палестины и Израиля. На Западном берегу реки Иордан трое израильтян были зарезаны в результате атаки палестинца с ножом, нападавший в настоящее время госпитализирован.

Этот день стал одним из самых кровопролитных в истории арабо-израильского конфликта за последние годы.

Тем не менее отношения между Израилем и Палестиной вновь обострились еще 14 июля. Тогда трое палестинцев открыли огонь по группе полицейских. Нападавшие были нейтрализованы, после чего Израиль и установил металлоискатели на Храмовой горе, чтобы избежать повторения инцидента.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина временно прекращает все контакты с Израилем до тех пор, пока металлоискатели с территории Храмовой горы не будут убраны.