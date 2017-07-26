|
"Я простой украинец". Саакашвили прокомментировал лишение его гражданства
27.07.2017 09:25 — Новости Мира | Tut.by
Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен добиваться «законного права вернуться в Украину». Накануне его лишили гражданства Украины, где он жил и работал последние несколько лет. Также политик лишен гражданства Грузии. Сейчас Саакашвили находится в США.
«Я простой украинец. Со мной сегодня пытаются поступить так же, как с обычными украинцами — плюют на их права. Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях. У меня только одно единое гражданство — украинское, и им не удастся меня его лишить», —
Политик заявил, что его хотят заставить получить статус беженца. Однако он не собирается на это идти: «Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину».
По его мнению, президент Украины Петр Порошенко «наплевал на Конституцию, а гражданства лишил украдкой — пока меня нет в стране».
26 июля в миграционной службе Украины заявили, что Саакашвили
Украинское гражданство Михаил Саакашвили получил в мае 2015 года по распоряжению президента страны Петра Порошенко. В тот же день Саакашвили назначили главой Одесской облгосадминистрации. Однако в конце 2016 года он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен добиваться "законного права вернуться в Украину".
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии