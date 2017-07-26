Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен добиваться «законного права вернуться в Украину». Накануне его лишили гражданства Украины, где он жил и работал последние несколько лет. Также политик лишен гражданства Грузии. Сейчас Саакашвили находится в США.



Михаил Саакашвили. Фото: www.dw.de

«Я простой украинец. Со мной сегодня пытаются поступить так же, как с обычными украинцами — плюют на их права. Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях. У меня только одно единое гражданство — украинское, и им не удастся меня его лишить», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Политик заявил, что его хотят заставить получить статус беженца. Однако он не собирается на это идти: «Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину».

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко «наплевал на Конституцию, а гражданства лишил украдкой — пока меня нет в стране».

26 июля в миграционной службе Украины заявили, что Саакашвили утратил гражданство из-за ложных данных в своей анкете. В документах, которые заполнял бывший губернатор Одесской области, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

Украинское гражданство Михаил Саакашвили получил в мае 2015 года по распоряжению президента страны Петра Порошенко. В тот же день Саакашвили назначили главой Одесской облгосадминистрации. Однако в конце 2016 года он покинул пост , обвинив все руководство страны в коррупции и личном обогащении.