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Молдова отказала во въезде российским артистам и депутату

27.07.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье, не пустили в Молдову, так как они не указали цель визита, заявили в пресс-службе пограничной полиции Молдовы, сообщает ТАСС.

Российские артисты в составе Дмитрия Дунаева, Ляйсаны Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирины Масловой и героя Советского Союза Владимира Гасояна, а также депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов были задержаны в аэропорту Кишинева.

По словам артистов, их группа прилетела с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову. «При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта, где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву, и сказали, что это было распоряжение правительства Молдовы. Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов», — пожаловались россияне.

В данный момент они без паспортов и багажа «находятся в полном неведении, что их ждет дальше». «Считаем неприемлемым такое отношение к людям, которые занимаются творчеством и всю свою жизнь посвятившим тому, чтобы дарить людям тепло и радость. Мы хотели спеть для людей, а нас не пустили. Почему же Россия с теплом и радушием встречает молдавских артистов?» — задаются вопросом артисты.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал задержание российских граждан в международном аэропорту Кишинева провокацией и извинился перед гостями.

«Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдово-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться. Приношу искренние извинения всем гостям нашей страны, подвергшимся подобным действиям в нашем аэропорту», — написал в четверг президент на своей странице в Facebook.

Дипломатическое представительство России в Молдове занимается ситуацией задержанной в международном аэропорту Кишинева группы российских артистов. Об этом сообщил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

«Для нас ситуация с задержанием российских артистов стала неожиданностью. В настоящее время в аэропорту находится консул, который разбирается в этой ситуации», — сообщил Мухаметшин.

 
 
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Группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье, не пустили в Молдову, так как они...

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