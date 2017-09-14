Венесуэла: как Мадуро решил спасти страну от голода

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разработал так называемый план кроликов для противостояния экономической войне, которая, по его мнению, была развязана против государства империалистами.



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Президент Мадуро призвал охваченных кризисом венесуэльцев разводить кроликов и употреблять животный протеин в пищу.

Политик из оппозиционного лагеря назвал план Мадуро «плохой шуткой».

Венесуэла переживает рекордный уровень детского недоедания из-за продолжающегося в стране дефицита продуктов питания.

Николас Мадуро рассказал об идее на государственном телевидении, где он заявил, что «для получения животного протеина „план кроликов“ был одобрен еще и потому, что кролики плодятся как кролики».

Лидер страны добавил, что план не оправдал надежд с самого начала. Возможной причиной этого министр сельского хозяйства Фредди Бернал считает «культурные проблемы» венесуэльцев.

«Нарядили бантиками»

По словам президента Мадуро, в рамках экспериментального проекта Фредди Бернала детенышей кроликов направили в 15 местных общин.

«Когда он вернулся [за результатами], то с удивлением обнаружил, что люди нарядили кроликов бантиками и оставили их в качестве домашних питомцев, что дало трещину плану», — отметил президент.

«Многие дали кроликам имена, брали их с собой в постель», — добавил Бернал.

Министр сельского хозяйства призвал венесуэльцев начать рассматривать кроликов «с позиции экономической войны».

В ответ хохочущим коллегам на заседании кабинета министров Бернал заявил: «Мы нуждаемся в рекламной кампании на радио, телевидении и в газетах, везде, чтобы люди наконец-то поняли, что кролик — это не домашний питомец, а два с половиной килограмма мяса».

Правительство Венесуэлы традиционно считает экономическую войну причиной всех бед: от нехватки продовольствия и медикаментов до предметов личной гигиены.

Администрация считает, что империалистические силы пытаются подорвать экономику страны, устранив тем самым социалистического лидера Мадуро, однако, по мнению оппозиции, экономический кризис вызван государственной бесхозяйственностью.

Корень проблемы

Венесуэла, которая обладает самыми большими запасами нефти в мире, исторически сильно зависела от импорта — от продовольствия до товаров массового пользования.

Из-за резкого падения мировых цен на нефть за прошедшие несколько лет государственные резервы заметно сократились.

Ситуация усугубилась свирепствующей инфляцией и тем, что продажа долларовой валюты находится под контролем государства.

Установленный правительством контроль над ценами на основные продукты питания привел к закрытию частных производителей, которые работали в убыток.

Несмотря на то, что государство поддержало инициативу создания предприятий по распределению продуктов питания и сельского хозяйства в городских условиях, этого было недостаточно для того, чтобы удовлетворить продовольственные нужды Венесуэлы.

По результатам опроса, проведенного в начале года, в результате экономического кризиса 75% жителей Венесуэлы в среднем потеряли почти девять килограммов веса.