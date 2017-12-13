Гарри и Меган: как встречать Рождество в компании королевы?

Терзаетесь сомнениями о том, что подарить семье своего самого близкого человека на Рождество?



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Возможно, вы переживаете из-за того, что не знаете тонкостей семейных традиций или потому, что членам семьи не понравится ваша подпись на рождественской открытке.

На первый взгляд, это ничем не примечательные хлопоты накануне новогодних праздников. А что если среди членов вашей новой семьи — королева Елизавета II и несколько наследников престола?

Чего следует ожидать американской невесте принца Гарри Меган Маркл от празднования Рождества в кругу королевской семьи в Сандрингемском дворце?

Празднования в канун Рождества

Отдавая дань уважения к своим германским корням, королевская семья начнет праздничные торжества еще накануне — в Рождественский сочельник. Это также означает, что в самый день Рождества, 25 декабря, семья сможет сконцентрироваться на рождественской службе в церкви, а также на главной составляющей этого дня — ежегодной королевской речи.

Члены семьи соберутся в Белой парадной гостиной Сандрингемского дворца — резиденции королевы Елизаветы в Норфолке на востоке Англии, чтобы подарить друг другу подарки и украсить шестиметровую рождественскую елку.

Затем их ожидает чаепитие со сконами (традиционная британская булочка), сэндвичами и пирожными, после чего гости разойдутся для того, чтобы сменить наряды перед официальным ужином.

Празднования продолжатся допоздна, а на утро каждого члена королевской семьи будет ожидать рождественский чулок в углу кровати, под завязку набитый сувенирами и фруктами.

Историк королевской семьи Кейт Уильямс рассказала Би-би-си: «Это давно устоявшаяся церемония, формальное правило. Оно сохранилось практически без изменений со времен юности Елизаветы, с 50-х годов прошлого века».

«Гости прибывают, когда им велено. С собой необходимо взять основательный набор разнообразной одежды — в церкви надо быть в одном, на ужине в другом и так далее», — объясняет историк.

Рождественским утром королевское семейство в полном составе отправится на традиционную рождественскую службу в церкви Марии Магдалины в деревне Сандрингем — пока всё планируется по расписанию, хотя в 2016 году британская королева отложила свой визит в поместье из-за простуды.

После службы члены королевской семьи обычно общаются с прихожанами церкви, после чего возвращаются в поместье для традиционного обеда с индейкой.

Затем, как миллионы людей по всей стране, королевская семья рассаживается в гостиной, чтобы посмотреть телевизор.

Что подарить королеве на Рождество?

У каждого из нас есть знакомый, у которого, кажется, есть уже всё и которому решительно нечего подарить, однако едва ли кто-то сравнится с королевой, у которой среди прочего есть несколько дворцов в ее полном распоряжении.

К счастью для членов семьи, королева предпочитает практичные подарки различным вычурным и дорогим подношениям.

Однако в прошлом году герцогиня Кембриджская все же выражала беспокойство по поводу подбора правильного подарка для королевы.

«Я хотела приготовить ей что-нибудь, — рассказала она. — Однако из этого могло получиться нечто ужасное».

«В конечном итоге я решила приготовить для нее чатни (традиционный индийский соус) по рецепту моей бабушки, — добавила Кейт. — Я несколько переживала за конечный результат, однако на следующий день увидела его на праздничном столе».

Что еще ожидает Меган?

Как указывает Кейт Уильямс, это крайне редкий случай, когда невесту приглашали бы провести Рождество с членами королевской семьи.

«В первую очередь это демонстрирует, насколько серьезно настроен принц Гарри по отношению к ней, — продолжает историк. — Но также это говорит и о том, насколько решительно она сама настроена на то, чтобы прочно обосноваться в Британии».

Определенно это будет самое необычное Рождество в жизни Меган. Ей предстоит провести его в обществе супружеской пары, которая среди прочего свято блюдет достаточно своеобразные традиции.

Перед тем как вручить подарки в Сочельник, их размещают на устланном белой скатертью столе, а каждую из праздничных коробок украшают табличкой с инициалами получателя.

Во время ужина Меган Маркл посадят отдельно от принца Гарри. Около десяти часов вечера королева даст указание увести ее собак породы корги, после чего женщины покинут зал, а герцог Эдинбургский примется разливать мужчинам портвейн или бренди.

Как и миллионы людей по всей стране, после обеда в рождественский день мисс Маркл будет отдыхать, смотря по телевизору традиционное обращение королевы Елизаветы II.

Однако в отличие от всех этих миллионов людей, она будет смотреть эту речь вместе с самой королевой.