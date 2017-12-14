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Трамп и Путин обсудили ядерную программу КНДР
15.12.2017 06:13 — Новости Мира | Tut.by
Президенты России и США по телефону обсудили обстановку на Корейском полуострове. Об этом
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», — говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе Белого дома
«Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание высоких экономических показателей Америки во время его ежегодной пресс-конференции», — говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора двух президентов.
Во время своей ежегодной пресс-конференции 14 декабря Путин призвал и США, и КНДР прекратить «нагнетать ситуацию». Он также поддержал готовность Вашингтона к прямым контактам с Пхеньяном.
Также президент России, отвечая на вопрос, как он оценивает год работы Трампа в качестве президента США, отметил, что это должен оценивать не он, а американский народ.
«Мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. Это говорит о том, что они доверяют тому, что делает президент Трамп в этой сфере. Знаете, при всем уважении к оппозиции Президента Трампа внутри Соединённых Штатов, — это объективные факторы», — заявил Путин на пресс-конференции.
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Президенты США и РФ по телефону обсудили обстановку на Корейском полуострове. Ранее Путин сообщил, что Россия приветствует готовность Вашингтона впрямую...
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