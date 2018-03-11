Мэй рассказала, чем отравили экс-полковника ГРУ Скрипаля и заявила о причастности к этому России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



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«Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. Это часть группы нервно-паралитических веществ, известных как „Новичок“, — сказал она в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента. — На основании точной идентификации этого химического вещества ведущими мировыми экспертами в оборонной, научной и технологической лаборатории в Портон-Дауне (близ Солсбери — Прим. ТАСС) мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать».

Мэй при этом назвала инцидент со Скрипалем «неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства».

«Сегодня министр иностранных дел вызвал российского посла и потребовал от него, чтобы Россия предоставила полный отчет и полное раскрытие программы „Новичок“ в Организацию по запрещению химического оружия, — заявила Мэй. — Он также попросил предоставить ответ до конца завтрашнего дня».

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

В понедельник президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной ответственности Москвы за инцидент со Скрипалем посоветовал британцам самим разобраться с отравлением перед тем, как обсуждать произошедшее с Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что этот инцидент не является вопросом РФ и руководства России.