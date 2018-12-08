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Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома

09.12.2018 01:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме. Его речь транслировал телеканал CBS.

«Джон Келли уйдет в конце года. Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть на временной основе. Я объявлю это в ближайшие день или два», — сказал Трамп. «Я очень ценю его службу», — добавил он.

О том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Келли в ближайшие дни уйдет в отставку, сообщил в пятницу со ссылкой на источники телеканал CNN. Он отмечал, что, хотя летом Трамп попросил Келли остаться на данном посту еще на два года, в последнее время они перестали общаться. Согласно данным телеканала, одним из кандидатов на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома является нынешний глава аппарата вице-президента США Ник Айерс.

В ноябре американские СМИ сообщили, что Трамп собирается отправить в отставку Келли, а также министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, которая является его протеже, из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе. Ранее, выступая на пресс-конференции, американский лидер подтвердил, что рассматривает ряд вариантов кадровых перестановок в администрации по итогам состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.

 
 
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Источники телеканал CNN отмечали, что, хотя летом Трамп попросил Келли остаться на данном посту еще на два года, в последнее время они перестали общаться.
 
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