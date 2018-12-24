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«Бедный я». Трамп в Рождество сидит один в Белом доме из-за «шатдауна» правительства
24.12.2018 22:30 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что сидит один в Белом доме и ждет, пока демократы договорятся о бюджете на строительство стены на границе с Мексикой и конгресс США одобрит финансирование работы администрации США. Об этом он
«Я совсем один (бедный я) в Белом доме в ожидании, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой безопасности границ», — заявил Трамп. По его словам, придет время и нежелание демократов договориться будет стоить Соединенным Штатам больше, чем цена стены на границе.
22 декабря
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что из-за приостановки работы правительства Трамп останется в Вашингтоне и не поедет на свою виллу во Флориде.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сидит один в Белом доме и ждет, пока демократы договорятся о бюджете на строительство стены на границе с Мексикой и конгресс...
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