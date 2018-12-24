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«Бедный я». Трамп в Рождество сидит один в Белом доме из-за «шатдауна» правительства

24.12.2018 22:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сидит один в Белом доме и ждет, пока демократы договорятся о бюджете на строительство стены на границе с Мексикой и конгресс США одобрит финансирование работы администрации США. Об этом он написал в Twitter 24 декабря, когда протестанты и католики празднуют сочельник — день, накануне Рождества.


Белый дом украсили к новогодним праздникам, ноябрь 2018 года. Фото: flickr.com/photos/whitehouse

«Я совсем один (бедный я) в Белом доме в ожидании, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой безопасности границ», — заявил Трамп. По его словам, придет время и нежелание демократов договориться будет стоить Соединенным Штатам больше, чем цена стены на границе.

22 декабря правительство США частично приостановило работу. Это связано с тем, что американские законодатели не смогли договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой и не приняли бюджет федерального правительства. Госдеп, МВД, Минюст и ряд других ведомств перешли на сокращенный режим финансирования. Позднее сенат на заседании по временному бюджету не смог принять решение, новое заседание назначили на 27 декабря.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что из-за приостановки работы правительства Трамп останется в Вашингтоне и не поедет на свою виллу во Флориде.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сидит один в Белом доме и ждет, пока демократы договорятся о бюджете на строительство стены на границе с Мексикой и конгресс...
 
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