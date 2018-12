«Бедный я». Трамп в Рождество сидит один в Белом доме из-за «шатдауна» правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что сидит один в Белом доме и ждет, пока демократы договорятся о бюджете на строительство стены на границе с Мексикой и конгресс США одобрит финансирование работы администрации США. Об этом он написал в Twitter 24 декабря, когда протестанты и католики празднуют сочельник — день, накануне Рождества.

«Я совсем один (бедный я) в Белом доме в ожидании, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой безопасности границ», — заявил Трамп. По его словам, придет время и нежелание демократов договориться будет стоить Соединенным Штатам больше, чем цена стены на границе.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!