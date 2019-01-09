Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы до 2025 года

Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019−2025 годы, инаугурация транслируется в его Twitter .



Фото: Reuters

На церемонии не присутствуют представители США, ЕС и 13 стран в Латинской Америке, которые не признают легитимность выборов, отмечает Би-би-си .

Из-за конфликта президента с Национальной ассамблеей Мадуро дает присягу не перед парламентом, а в здании Верховного суда Венесуэлы, указывает Reuters . Инаугурация продолжится в местной военной академии — таким образом действующий президент сигнализирует о важности вооруженных сил для своей коалиции, которую военные последовательно поддерживают, уточняет агентство.



Фото: Reuters

Мадуро победил на президентских выборах в мае 2018 года, получив 68% голосов избирателей при явке в 46%. Парламент Венесуэлы обвинил политика в узурпации власти и нарушениях. Результаты выборов не признали несколько стран, включая США, Аргентину, Чили и Перу.