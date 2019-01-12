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СМИ сообщают об изучении Белым домом вариантов удара по Ирану

13.01.2019 18:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратился к Пентагону с просьбой разработать несколько вариантов нанесения удара по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников в американской администрации.


Фото: Reuters

«Это шокировало людей. Все были ошеломлены тем, насколько беспардонно они намеревались атаковать Иран», — цитирует издание слова одного из собеседников. Источники WSJ подтвердили, что Пентагон выполнил просьбу СНБ. В то же время, пока неизвестно, получил ли уже Белый дом наработки военных.

По данным WSJ, причиной изучения военных вариантов стал сентябрьский обстрел дипломатического квартала в Багдаде. По данным США, обстрел был проведен группировкой, связанной с Ираном.

Пресс-секретарь СНБ Гаррет Маркиз не дал однозначного ответа на вопрос о том, вел ли Совет разработку военного удара по Ирану. «Мы продолжаем пересмотр статуса наших сотрудников после попыток нападения на посольство в Багдаде и консульство в Басре. Мы рассматриваем полный спектр мер для обеспечения их безопасности и наших интересов», — заявил он.

Как отмечает WSJ, до того, как Джон Болтон был введен Дональдом Трампом в Белый дом, он неоднократно выступал за нанесение ударов по Ирану. В 2015 году, будучи научным сотрудником Американского института предпринимательства, Болтон опубликовал в The New York Times статью с названием «Чтобы остановить иранскую бомбу, нужно разбомбить Иран».

9 января государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади заявил, что Соединенные Штаты не намерены прекращать давление на Иран, а наоборот, готовы удвоить усилия в этом направлении.

 
 
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Совет нацбезопасности США просил Пентагон разработать схему военного удара по Ирану.
 
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