|
СМИ сообщают об изучении Белым домом вариантов удара по Ирану
13.01.2019 18:49 — Новости Мира | Tut.by
Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратился к Пентагону с просьбой разработать несколько вариантов нанесения удара по Ирану. Об этом
«Это шокировало людей. Все были ошеломлены тем, насколько беспардонно они намеревались атаковать Иран», — цитирует издание слова одного из собеседников. Источники WSJ подтвердили, что Пентагон выполнил просьбу СНБ. В то же время, пока неизвестно, получил ли уже Белый дом наработки военных.
По данным WSJ, причиной изучения военных вариантов стал сентябрьский обстрел дипломатического квартала в Багдаде. По данным США, обстрел был проведен группировкой, связанной с Ираном.
Пресс-секретарь СНБ Гаррет Маркиз не дал однозначного ответа на вопрос о том, вел ли Совет разработку военного удара по Ирану. «Мы продолжаем пересмотр статуса наших сотрудников после попыток нападения на посольство в Багдаде и консульство в Басре. Мы рассматриваем полный спектр мер для обеспечения их безопасности и наших интересов», — заявил он.
Как отмечает WSJ, до того, как Джон Болтон был введен Дональдом Трампом в Белый дом, он неоднократно выступал за нанесение ударов по Ирану. В 2015 году, будучи научным сотрудником Американского института предпринимательства, Болтон опубликовал в The New York Times статью с названием «Чтобы остановить иранскую бомбу, нужно разбомбить Иран».
9 января государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади заявил, что Соединенные Штаты не намерены прекращать давление на Иран, а наоборот, готовы удвоить усилия в этом направлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет нацбезопасности США просил Пентагон разработать схему военного удара по Ирану.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)