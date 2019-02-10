Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье, 10 февраля, на базе Гуаикайпуро (штат Миранда) возглавил самые масштабные в истории страны гражданско-военные учения, получившие название «Двухсотлетие Ангостуры 2019».



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Наряду с Мадуро за маневрами наблюдали министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, а также командующий стратегическими операциями ВС Венесуэлы Ремиджио Себальос.

Они, в частности, проверили оперативную готовность переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла-С», разработанного российским конструкторским бюро в Коломне, а также спаренных зенитных установок ЗУ-23, производство которых было налажено еще в СССР.

В маневрах, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие как вооруженные силы страны, так и Боливарианская национальная полиция.

«Солдаты Боливара заставят» США дорого заплатить за любую попытку «прикоснуться к священной земле венесуэльской Родины», отметил Мадуро, открывая учения.

Национальный герой Венесуэлы Симон Боливар в 1819 году созвал конгресс в Ангостуре — конституционное собрание южноамериканских патриотов, боровшихся за свободу от испанской власти.

В субботу, 9 февраля, в Венесуэле на сторону временного президента страны Хуана Гуайдо перешел еще один старший офицер . Полковник и военный врач Рубен Пас Хименес опубликовал видео, в котором сообщил, что он признает Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.