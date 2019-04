Трамп внес элитные части армии Ирана в список террористических организаций

Источник материала: Tut.by

«Корпус стражей исламской революции» служит для террористической кампании руководства Ирана, говорится в заявлении Трампа. Вашингтон продолжит оказывать давление на Тегеран, отметил госсекретарь США.



Фото: Reuters

Соединенные Штаты внесли иранскую силовую структуру «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) в список иностранных террористических организаций. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме в понедельник, 8 апреля. КСИР является «основным средством» властей Исламской Республики по «осуществлению ее глобальной террористической кампании», говорится в заявлении главы государства .

КСИР «инвестирует в терроризм, в то время как народ Ирана страдает», подчеркнул советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Today’s unprecedented move to designate the IRGC as a Foreign Terrorist Organization demonstrates our commitment to maximize pressure on the Iranian regime until it ceases using terrorism as tool of statecraft. The corrupt IRGC invests in terrorism, while Iran’s people suffer. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 апреля 2019 г.

«Мы должны помочь народу Ирана вернуть свою свободу», — написал госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в своем микроблоге Twitter. По его словам, «максимальное давление» на Тегеран не прекратится до тех пор, пока «иранский режим не откажется от своих смертоносных амбиций».

In an important step to counter the Iranian regime’s terrorism, the U.S. has designated the Islamic Revolutionary Guard Corps, incl. Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization. We must help the people of Iran get back their freedom. pic.twitter.com/T65CxJjRrr — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 апреля 2019 г.

«Корпус стражей исламской революции» является элитным подразделением армии Ирана. Он был основан после исламской революции в 1979 году для защиты установленного в стране режима.

Решение Вашингтона приветствовали МИД Бахрейна и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Thank you, President @realDonaldTrump for your decision to designate the Islamic revolutionary guards as a terrorist organization.

Once again you are keeping the world safe from Iran aggression and terrorism. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 8 апреля 2019 г.

Тегеран в ответ объявил Вашингтон спонсором терроризма

В свою очередь, официальный Тегеран объявил США «государственным спонсором терроризма». Высший совет национальной безопасности Исламской Республики причислил к террористическим организациям расположенный на Ближнем Востоке контингент американских военнослужащих, сообщает иранское информагентство IRNA.

Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф направил ноту протеста посольству Швейцарии в Тегеране, которое представляет дипломатические интересы Соединенных Штатов в Иране.

Санкции США в отношении Ирана

В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Затем Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Компании, которые намерены вести бизнес с КСИР, тем самым «будут финансировать терроризм», подчеркивается в заявлении Трампа.