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Трамп вступил в новую избирательную гонку

19.06.2019 06:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах. Американский лидер выступил перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), трансляцию вели центральные телеканалы.


Фото: Reuters

«Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок», — сказал Трамп. Он заявил, что «страна сейчас процветает и достигает новых высот». «Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны», — отметил американский лидер. Напомнив о победе на президентских выборах 2016 года, Трамп сказал: «Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца».

Говоря о своих политических оппонентах, Трамп подчеркнул: «Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [2020 года] и голосуйте, голосуйте, голосуйте». «В последние 2,5 года мы находились под осадой. Доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера принес нам победу, и сейчас они хотят все повторить». В докладе констатировалось, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с представителями России выявить не удалось.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

 
 
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«Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок», - сказал Трамп. Он заявил, что «страна сейчас...
 
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