Протесты в Гонконге: полицейский участок забросали коктейлями Молотова

Источник материала: Tut.by

Протестующие в Гонконге забросали полицейский участок бутылками с зажигательной смесью. Очередная многотысячная акция протеста в защиту демократии в воскресенье вылилась в столкновения с полицией, сообщает BBC News Русская служба .

Власти Гонконга не согласовали проведение протестного марша, запланированного на 20 октября, объяснив это опасениями, что общественный порядок при проведении этого мероприятия будет неминуемо нарушен.

Однако, несмотря на отсутствие разрешения властей, наиболее активные участники протестного движения вышли на улицы.

Petroleum bombs thrown at Tsim Sha Tsui police station. Police spray water — from above — at the fires and protestors pic.twitter.com/plbzBL5Lvy

