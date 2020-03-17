﻿ Посольство Беларуси назвало номера телефонов экстренной связи в российских регионах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Посольство Беларуси назвало номера телефонов экстренной связи в российских регионах

17.03.2020 — Коронавирус | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Посольство Беларуси назвало номера телефонов экстренной связи в российских регионах

Посольство Беларуси в России опубликовало на своем сайте список номеров телефонов в российских регионах, по которым могут обратиться белорусские граждане в экстренных случаях из-за ситуации по коронавирусу, сообщает БЕЛТА.

«В случае экстренной необходимости в связи с пандемией коронавируса COVID-19 просим граждан Беларуси, находящихся в России, обращаться по круглосуточным телефонам: Москва и Московская область — +7 985 331 26 12; Республика Коми, Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) области — +7 912 244 08 04; Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Ульяновская, Саратовская, Кировская области — +7 919 684 21 01». Кроме того, можно обратиться непосредственно в посольство по номеру + 7 495 777 66 44, который работает в круглосуточном режиме, или с помощью системы электронных обращений.

В дипмиссии напомнили, что с 00 часов 18 марта 2020 года до 00 часов 1 мая 2020 года решением правительства РФ временно ограничен въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Беларуси, а также граждан Республики Беларусь. Кроме того, указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года введены дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, в том числе вводится обязанность граждан, прибывших в российскую столицу из Беларуси, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство Беларуси в России опубликовало на своем сайте список номеров телефонов в российских регионах, по которым могут обратиться белорусские граждане в...
 
Новости дня
Новости
 
Индивидуальный график и перенос лекций: что сейчас происходит в БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Коронавирус

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Коронавирус)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика