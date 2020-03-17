Грустный прогноз для экономики Беларуси. Виной тому не только коронавирус

Источник материала: Tut.by

Проблемы с поставками нефти в страну, падением курса рубля в результате снижения цен на нефть дополнились новым глобальным кризисом, вызванным пандемией COVID-19. На плечи белорусской экономики легло столько трудностей, что вынести их без последствий вряд ли удастся. Дмитрий Крук озвучил TUT.BY свой прогноз развития экономики Беларуси.



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Экономику еврозоны ждут серьезные последствия распространения коронавируса, введения карантина, закрытия границ и фактически остановки производства. Еврокомиссия предполагает, что под воздействием пандемии рост реального ВВП в 2020 году замедлится на 2,5 процентных пункта по сравнению прогнозируемым до начала пандемии (+1,4%). «Это означает его возможное падение на 1% со значительным, но не полным восстановлением в 2021 году», говорится в документе Комиссии.

Однозначно спрогнозировать последствия для мировой экономики сложно. Многое зависит от того, как долго будет длиться распространение заболевания, сколько оно затронет стран и населения, когда наступит момент снижения заболеваемости. Ясно одно — они будут ощутимыми. Пусть Беларусь не закрылась от внешнего мира, а распространение заболевания остается под контролем, внешняя конъюнктура окажет негативный эффект на отечественную экономику.

Если недели две назад основным шоком для белорусской экономики был вопрос поставок нефти, то потом к нему добавилось влияние на валютный рынок мировых цен на нефть. Следом грядут еще более весомые сложности: нарушение цепочек поставок, ограничения грузоперевозок, закрытие границ и приостановка работы зарубежных компаний — партнеров белорусского бизнеса. Переварить такой груз проблем экономике будет нелегко.

— С учетом только нефтяного вопроса и даже с надеждой на то, что после первого квартала удастся стабилизировать поставки, все равно речь шла в лучшем случае о росте, близком к нулевому. Последствия, перечисленные выше, и проблемы с поставками нефти — это уже достаточно серьезная угроза для Беларуси с точки зрения динамики выпуска доходов и влияния на финансовую стабильность, — отмечает старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук.

Насколько сильно ухудшится ситуация, будет зависеть от того, сколько продлится «кризис COVID-19», какова будет глубина последствий на мировую экономику, сколько будут действовать ограничения, направленные на сдерживание распространения заболевания. Но прогноз роста ВВП около 1%, озвученный экспертами в начале года, теперь выглядит очень оптимистично.

Даже при самом оптимистичном варианте развития событий (темпы распространения заболевания замедлятся к маю и экономика начнет приходить в себя), внешние факторы нанесут ощутимый удар по экономике, а восстанавливаться она будет небыстро.

— Если в мировой экономике все пойдет по самому оптимистичному сценарию, тогда по итогам года было бы хорошо, если бы мы смогли ограничить рецессию двумя процентами и в той или иной степени сохранить макростабильность, — оценивает Дмитрий Крук.

Этот прогноз актуален в том случае, если не усугубится ситуация с поставками нефти, не обострятся проблемы с долгами и не случится шока на финансовом рынке.

Для мировой экономики не исключен и пессимистичный сценарий, который экономист сравнивает с нефтяным кризисом 1974 года. Тогда спад производства в мире может сопровождаться инфляцией, а у правительств и центробанков будут ограничены возможности противостоять кризису.

В этом случае ситуация Беларуси будет еще сложней — накопленной Минфином и Нацбанком подушки безопасности может не хватить для поддержания экономики и бюджета.

— Вопрос — какие инструменты мы можем использовать, чтобы противостоять негативным последствиям? Это ключевое, что сегодня стоит обсуждать. С учетом наших собственных проблем, мы ограничены в использовании фискальных стимулов и ставку трогать ни в ту, ни в другую сторону, я особых мотивов не вижу, — заключает эксперт BEROC.