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Грустный прогноз для экономики Беларуси. Виной тому не только коронавирус
17.03.2020 15:30 — Коронавирус | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проблемы с поставками нефти в страну, падением курса рубля в результате снижения цен на нефть дополнились новым глобальным кризисом, вызванным пандемией COVID-19. На плечи белорусской экономики легло столько трудностей, что вынести их без последствий вряд ли удастся. Дмитрий Крук озвучил TUT.BY свой прогноз развития экономики Беларуси.
Экономику еврозоны ждут серьезные последствия распространения коронавируса, введения карантина, закрытия границ и фактически остановки производства. Еврокомиссия предполагает, что под воздействием пандемии рост реального ВВП в 2020 году замедлится на 2,5 процентных пункта по сравнению прогнозируемым до начала пандемии (+1,4%). «Это означает его возможное падение на 1% со значительным, но не полным восстановлением в 2021 году», говорится в документе Комиссии.
Однозначно спрогнозировать последствия для мировой экономики сложно. Многое зависит от того, как долго будет длиться распространение заболевания, сколько оно затронет стран и населения, когда наступит момент снижения заболеваемости. Ясно одно — они будут ощутимыми. Пусть Беларусь не закрылась от внешнего мира, а распространение заболевания остается под контролем, внешняя конъюнктура окажет негативный эффект на отечественную экономику.
Если недели две назад основным шоком для белорусской экономики был вопрос поставок нефти, то потом к нему добавилось влияние на валютный рынок мировых цен на нефть. Следом грядут еще более весомые сложности: нарушение цепочек поставок, ограничения грузоперевозок, закрытие границ и приостановка работы зарубежных компаний — партнеров белорусского бизнеса. Переварить такой груз проблем экономике будет нелегко.
— С учетом только нефтяного вопроса и даже с надеждой на то, что после первого квартала удастся стабилизировать поставки, все равно речь шла в лучшем случае о росте, близком к нулевому. Последствия, перечисленные выше, и проблемы с поставками нефти — это уже достаточно серьезная угроза для Беларуси с точки зрения динамики выпуска доходов и влияния на финансовую стабильность, — отмечает старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук.
Насколько сильно ухудшится ситуация, будет зависеть от того, сколько продлится «кризис COVID-19», какова будет глубина последствий на мировую экономику, сколько будут действовать ограничения, направленные на сдерживание распространения заболевания. Но прогноз роста ВВП около 1%, озвученный экспертами в начале года, теперь выглядит очень оптимистично.
Даже при самом оптимистичном варианте развития событий (темпы распространения заболевания замедлятся к маю и экономика начнет приходить в себя), внешние факторы нанесут ощутимый удар по экономике, а восстанавливаться она будет небыстро.
— Если в мировой экономике все пойдет по самому оптимистичному сценарию, тогда по итогам года было бы хорошо, если бы мы смогли ограничить рецессию двумя процентами и в той или иной степени сохранить макростабильность, — оценивает Дмитрий Крук.
Этот прогноз актуален в том случае, если не усугубится ситуация с поставками нефти, не обострятся проблемы с долгами и не случится шока на финансовом рынке.
Для мировой экономики не исключен и пессимистичный сценарий, который экономист сравнивает с нефтяным кризисом 1974 года. Тогда спад производства в мире может сопровождаться инфляцией, а у правительств и центробанков будут ограничены возможности противостоять кризису.
В этом случае ситуация Беларуси будет еще сложней — накопленной Минфином и Нацбанком подушки безопасности может не хватить для поддержания экономики и бюджета.
— Вопрос — какие инструменты мы можем использовать, чтобы противостоять негативным последствиям? Это ключевое, что сегодня стоит обсуждать. С учетом наших собственных проблем, мы ограничены в использовании фискальных стимулов и ставку трогать ни в ту, ни в другую сторону, я особых мотивов не вижу, — заключает эксперт BEROC.
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Даже при самом оптимистичном прогнозе экономике Беларуси пророчат рецессию
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