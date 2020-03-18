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Больницы для пациентов с COVID-19, правила самоизоляции, грустный прогноз и тренер-легенда - все за вчера

18.03.2020 07:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Еще несколько недель назад мы бы не поверили, что каждый день теперь будет начинаться и заканчиваться новостями о коронавирусе. Вчера болезнь пришла в Черногорию — последнюю страну в Европе, где не было заразившихся. В Беларуси по последним озвученным данным на вчерашний день, количество случаев не увеличилось (всего их, напомним, 36). А вот здесь полезный ролик от Минздрава — врачи доступно рассказывают о симптомах и профилактике вируса. Посмотрите сами и покажите своим близким, а мы пока расскажем, что же происходило вчера.


ВСЕ О COVID-19

  • ВОЗ высказался о мерах нашего Минздрава в борьбе с коронавирусом. Если кратко — все молодцы. Минздрав рассказал, где будут лечить пациентов с коронавирусом и что изменится для врачей в поликлиниках. Минобр окончательно определился: каникулы в школах переносить не будут (но есть школы, которые все же перешли в онлайн). А МВД посоветовал своим сотрудникам пока не ездить за границу.
  • В принципе, воздержаться от поездок всем белорусам рекомендует и МИД. А мы делимся историями белорусов, которые из-за закрытых границ не могут вернуться на родину. Или вот, например, Египет отменяет все перелеты, а там сейчас отдыхает 5 тысяч наших соотечественников — что же с ними будет?
  • Сегодня закрылась белорусско-российская граница, но с тем, как это будет работать на практике, разобраться пока не совсем удалось. Многие важные вопросы — кого впустят на территорию России? могут ли там оставаться наши студенты и работники? — пока остались без ответов. На закрытых же раньше границах с Польшей и Литвой внушительные очереди из грузовиков.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Проблемы с поставками нефти в страну, падением курса рубля в результате снижения цен на нефть дополнились новым глобальным кризисом, вызванным пандемией COVID-19. На плечи белорусской экономики легло столько трудностей, что вынести их без последствий вряд ли удастся. И вот здесь прогноз развития экономики Беларуси. Грустный прогноз, сразу скажем.
  • И вот первая жертва нынешнего кризиса — туристическая отрасль. Страны одна за другой закрывают границы, практически не осталось направлений, куда еще можно продать весенние туры, клиенты отказываются от путевок на лето и даже на осень. Турбизнес просит спасения у правительства.
  • Белорусские банки изменили комиссии за просмотр баланса. И вот сколько теперь снимут за проверку остатка на карточке.
  • В выходные в Минске закроют сразу пять станций метро — рассказываем, как выжить без подземки.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • 92-летний Александр Агрызкин — легенда среди тренеров в легкой атлетике Беларуси. Некоторые из установленных его учениками рекордов стоят как национальные свыше сорока лет, но с выходом на пенсию Агрызкина задвинули и вспоминают о нем обычно по случаю дня рождения. Александр Федорович рассказал нам о военной юности, Минске 70-х, неиссякаемой тяге к спорту, своих учениках сегодня и старости. Обязательно почитайте!


  • Представьте, в одном доме в Минске живут два родных брата, но каждый — в своей квартире. Володя работает дальнобойщиком и часто бывает в отъездах. А Игорь, потеряв жену, много пьет. Родственники ненавязчиво его поддерживают, но тот еще крепкий мужик и не очень-то принимает помощь. И вдруг оказывается, что Игорь в больнице, а квартиру ему больше не принадлежит. А через несколько месяцев Игорь умирает. Как так вышло и почему родственники считают, что это связано с масштабным делом о мошенничестве?

  • «А сейчас Пипе мы будем ставить капельницу!» — показывает свою любимую мягкую игрушку собаку 6-летний Федор и укладывает ее на кровать. Его мама Анна Савастьянова объясняет, что сын слишком много времени провел в больницах, — у Федора редкое генетическое заболевание — синдром Луи-Бар. Там же маме пришла в голову мысль о втором ребенке. Рассказываем, как это может помочь Федору и как семья ищет деньги на суррогатную маму.

О СПОРТЕ

  • После заключительного этапа Кубка мира в финском Контиолахти сборная Беларуси по биатлону вернулась на родину. Сейчас спортсмены отбывают 14-дневный карантин в Раубичах. Узнали, как это выглядит.


Все новости вторника, 17 марта

Кстати, раз уж всему миру и нам в том числе обещан кризис и нелегкие времена, давайте учиться экономить. Вот мы, например, решили посчитать: выгодно ли покупать целую рыбу и превращать ее в филе. Ну, а чтобы попрощаться на красивой ноте — ловите фото очень красивых гор в Ирландии, смотрите, как их подсветил художник и оставьте в наступившем дне места для чего-то прекрасного.

Ваша редакция.

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Еще несколько недель назад мы бы не поверили, что каждый день теперь будет начинаться и заканчиваться новостями о коронавирусе.
 
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