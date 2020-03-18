Больницы для пациентов с COVID-19, правила самоизоляции, грустный прогноз и тренер-легенда - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Еще несколько недель назад мы бы не поверили, что каждый день теперь будет начинаться и заканчиваться новостями о коронавирусе. Вчера болезнь пришла в Черногорию — последнюю страну в Европе, где не было заразившихся. В Беларуси по последним озвученным данным на вчерашний день, количество случаев не увеличилось (всего их, напомним, 36). А вот здесь полезный ролик от Минздрава — врачи доступно рассказывают о симптомах и профилактике вируса. Посмотрите сами и покажите своим близким, а мы пока расскажем, что же происходило вчера.





ВСЕ О COVID-19





А еще мы поговорили с врачом-инфекционистом о том, что же такое социальная изоляция и что в ней можно делать, а что нет . Кстати, в изоляции без еды — никак: МАРТ уже зафиксировал рост спроса на крупы, туалетную бумагу и консервы и уже придумал, как сбить ажиотаж (а вот как с ним справляется Е-доставка).

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Проблемы с поставками нефти в страну, падением курса рубля в результате снижения цен на нефть дополнились новым глобальным кризисом, вызванным пандемией COVID-19. На плечи белорусской экономики легло столько трудностей, что вынести их без последствий вряд ли удастся. И вот здесь прогноз развития экономики Беларуси . Грустный прогноз, сразу скажем.

. Грустный прогноз, сразу скажем. И вот первая жертва нынешнего кризиса — туристическая отрасль . Страны одна за другой закрывают границы, практически не осталось направлений, куда еще можно продать весенние туры, клиенты отказываются от путевок на лето и даже на осень. Турбизнес просит спасения у правительства.

. Страны одна за другой закрывают границы, практически не осталось направлений, куда еще можно продать весенние туры, клиенты отказываются от путевок на лето и даже на осень. Турбизнес у правительства. Белорусские банки изменили комиссии за просмотр баланса. И вот сколько теперь снимут за проверку остатка на карточке .

. В выходные в Минске закроют сразу пять станций метро — рассказываем, как выжить без подземки .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

92-летний Александр Агрызкин — легенда среди тренеров в легкой атлетике Беларуси. Некоторые из установленных его учениками рекордов стоят как национальные свыше сорока лет, но с выходом на пенсию Агрызкина задвинули и вспоминают о нем обычно по случаю дня рождения. Александр Федорович рассказал нам о военной юности, Минске 70-х, неиссякаемой тяге к спорту, своих учениках сегодня и старости. Обязательно почитайте!





Представьте, в одном доме в Минске живут два родных брата, но каждый — в своей квартире. Володя работает дальнобойщиком и часто бывает в отъездах. А Игорь, потеряв жену, много пьет. Родственники ненавязчиво его поддерживают, но тот еще крепкий мужик и не очень-то принимает помощь. И вдруг оказывается, что Игорь в больнице, а квартиру ему больше не принадлежит. А через несколько месяцев Игорь умирает. Как так вышло и почему родственники считают, что это связано с масштабным делом о мошенничестве?

«А сейчас Пипе мы будем ставить капельницу!» — показывает свою любимую мягкую игрушку собаку 6-летний Федор и укладывает ее на кровать. Его мама Анна Савастьянова объясняет, что сын слишком много времени провел в больницах, — у Федора редкое генетическое заболевание — синдром Луи-Бар. Там же маме пришла в голову мысль о втором ребенке. Рассказываем , как это может помочь Федору и как семья ищет деньги на суррогатную маму.

О СПОРТЕ

После заключительного этапа Кубка мира в финском Контиолахти сборная Беларуси по биатлону вернулась на родину. Сейчас спортсмены отбывают 14-дневный карантин в Раубичах. Узнали, как это выглядит .





Это было предсказуемо и вот: Чемпионата Европы по футболу в этом году не будет — его перенесли из-за коронавируса. Крупнейшие турниры приостановлены и в России. Зато чемпионат Беларуси по футболу стартует по расписанию .

— из-за коронавируса. Крупнейшие турниры и в России. Зато . БАТЭ представил новый логотип, форму, раскраску автобуса и сайт. Можете взглянуть на результаты перезагрузки .

Все новости вторника, 17 марта

Кстати, раз уж всему миру и нам в том числе обещан кризис и нелегкие времена, давайте учиться экономить. Вот мы, например, решили посчитать : выгодно ли покупать целую рыбу и превращать ее в филе. Ну, а чтобы попрощаться на красивой ноте — ловите фото очень красивых гор в Ирландии, смотрите , как их подсветил художник и оставьте в наступившем дне места для чего-то прекрасного.

Ваша редакция.