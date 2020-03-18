"Это и "пенсионная подушка", и площадка для переезда". Кто из белорусов покупает жилье в Испании

- Среди наших клиентов немало белорусов, - говорит Александр Дашевский. - Белорусы интересуются в основном квартирами, у большинства бюджет 60-80 тысяч евро. Покупка квартиры в Испании, судя по тому, что говорят белорусы, - это либо "пенсионная подушка", либо стартовая площадка для переезда через 2-5-10 лет на постоянное место жительства. Один из наших белорусских клиентов, например, купил квартиру на пробу, она поработала в аренде. Приехал, вторую квартиру взял уже в ипотеку и тоже сдает. Говорит, "готовлюсь к пенсии - лет через десять захочу на заслуженный отдых, перееду". А пока покупает квартиры, которые будут "работать". Он два-три раза в году бывает в Испании, ему нравится страна.

- Чем зарабатывают белорусы, которые покупают жилье в Испании?

- Все - представители среднего бизнеса. Из Минска, Мозыря, Гродно - это города, откуда к нам приехало немало клиентов. Возможно, были и из других городов, но, определенно, меньше.

- Где на побережье Коста Бланки "наши" покупают жилье?

- Предпочитают города Терревьеха, Ориуэла Коста, небольшие городки рядом - там недорогое жилье, за 50-60 тысяч евро можно выбрать приличные апартаменты. На побережье популярен и более динамичный город Бенидорм - но цены на квартиры там выше, порядка 150-200 тысяч. Белорусы Бенидормом интересуются редко.

- То есть в Испанию едут не самые состоятельные наши граждане?

- Меня радует, что в Беларуси средний бизнес может себе позволить покупку жилья в Испании. Это хороший знак. В некоторых странах такую покупку позволяют себе только крутые бизнесмены.

- Вы родились в Украине, работаете с русскоговорящими клиентами. Что выбирают украинцы?

- Украинцы - самые богатые покупатели из постсоветских стран. Средние предприниматели, фермеры (да, именно фермеры) могут рассматривать жилье в том же Бенидорме.