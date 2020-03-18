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"Это и "пенсионная подушка", и площадка для переезда". Кто из белорусов покупает жилье в Испании
18.03.2020 00:00 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске прошел семинар для желающих купить
Напомним,
- Среди наших клиентов немало белорусов, - говорит Александр Дашевский. - Белорусы интересуются в основном квартирами, у большинства бюджет 60-80 тысяч евро. Покупка квартиры в Испании, судя по тому, что говорят белорусы, - это либо "пенсионная подушка", либо стартовая площадка для переезда через 2-5-10 лет на постоянное место жительства. Один из наших белорусских клиентов, например, купил квартиру на пробу, она поработала в аренде. Приехал, вторую квартиру взял уже в ипотеку и тоже сдает. Говорит, "готовлюсь к пенсии - лет через десять захочу на заслуженный отдых, перееду". А пока покупает квартиры, которые будут "работать". Он два-три раза в году бывает в Испании, ему нравится страна.
- Чем зарабатывают белорусы, которые покупают жилье в Испании?
- Все - представители среднего бизнеса. Из Минска, Мозыря, Гродно - это города, откуда к нам приехало немало клиентов. Возможно, были и из других городов, но, определенно, меньше.
- Где на побережье Коста Бланки "наши" покупают жилье?
- Предпочитают города Терревьеха, Ориуэла Коста, небольшие городки рядом - там недорогое жилье, за 50-60 тысяч евро можно выбрать приличные апартаменты. На побережье популярен и более динамичный город Бенидорм - но цены на квартиры там выше, порядка 150-200 тысяч. Белорусы Бенидормом интересуются редко.
- То есть в Испанию едут не самые состоятельные наши граждане?
- Меня радует, что в Беларуси средний бизнес может себе позволить покупку жилья в Испании. Это хороший знак. В некоторых странах такую покупку позволяют себе только крутые бизнесмены.
- Вы родились в Украине, работаете с русскоговорящими клиентами. Что выбирают украинцы?
- Украинцы - самые богатые покупатели из постсоветских стран. Средние предприниматели, фермеры (да, именно фермеры) могут рассматривать жилье в том же Бенидорме.
Как купить квартиру в Испании. Инструкция
- Эта схема, полагаю, интересует многих - как купить квартиру в Испании и сдавать ее с перспективой перебраться ближе к морю на пенсии. Есть пошаговая инструкция?
- Да. Для начала изучите предложение. В поисковике вбиваете "купить недвижимость в Испании" - выпадет 20 компаний. Начинаете с ними переписку. Оцениваете, как быстро ответили, как профессионально отвечают, что говорят. Большинство компаний отпадут, потому что вы им будете не интересны. Останутся две. Выбираете одну из них и сообщаете, что готовы приехать и посмотреть их предложения вживую.
Надо заметить, что когда вы едете именно к выбранной компании, она будет работать с вами, как с самым дорогим гостем, даже если у вас бюджет 40-50 тысяч. Будут работать, потому что знают, что получат свои комиссионные, - причем с продавца.
Еще до приезда компания вышлет список документов, которые вы должны привезти из своей страны для открытия расчетного счета в Испании.
(На семинаре Александр объяснял: в Испании недвижимость можно оплатить только по безналу. А для этого необходим расчетный счет в испанском банке).
- То есть человек, который хочет купить жилье с EspanaTour, приезжает полностью подготовленным - он знает все о регионе, знает, из каких объектов, вписывающихся в его бюджет, он будет выбирать вживую, какие вокруг улицы, детские площадки, магазины, пляжи. Если квартира вторичного рынка и сдается в аренду - видит график ее загруженности по месяцам и то, сколько она приносит. У него на руках - уже переведенные документы, которые нужны для открытия счета.
Мы оформляем договор купли-продажи, даем бесплатного переводчика, бесплатного менеджера - сопровождаем сделку от и до. И после. Когда вы становитесь счастливым обладателем недвижимости, помогаем подключить интернет, сделать, если надо, косметический ремонт, и сдать недвижимость в аренду.
Налоги и расходы: прозрачно и предсказуемо
На семинаре Александр напоминал: на покупку недвижимости есть налог - 10% от суммы сделки придется оплатить государству. Если отдаете квартиру агентству, чтобы оно ее сдавало, рассчитывайте, что около 22% от цены сдачи нужно отдавать агентству. Его функция - не только найти арендодателей, но и обеспечить клининг, расходники вроде чистящих средств и туалетной бумаги.
В Испании есть налог на недвижимость, но не пугающий - в среднем на апартаменты в Терревеьехе 145-200 евро в год. Есть выплаты за пользование общим имуществом жилого комплекса - озелененной территории, бассейна - сумма обычно сопоставима с налогом. Эти данные не секретные. Они есть в рекламе любого объекта, наряду с общей площадью квартиры и количеством спален. Особенность сделок с жильем в Испании - никаких подводных камней. Даже если вы покупаете квартиру в строящемся доме, государство гарантирует неизменность цены договора и сам факт того, что дом будет достроен.
Как законно вывезти деньги в Испанию?
Это главный вопрос, который волнует будущих покупателей.
- Правильно и законно - это вы открываете в Беларуси расчетный счет, в банке заказываете разрешение на вывод денег (технически будет правильно обратиться к вашим юристам - в Беларуси столько раз менялось законодательство, что я уже не в курсе, что тут требуют. Хотя я знаю, что белорусам разрешили открывать счета в зарубежных банках). Сколько стоит перевод, нужно также уточнять, часть денег возьмет белорусский банк, часть испанский, обычно это итого около 2,5% от суммы.
Поэтому, уточняет Александр, большинство клиентов только часть денег "перегоняют" по безналу. Часть средств везут наличными, чтобы избежать комиссий. И вот тут начинается, пусть и не сложный, но квест.
- Просто так открыть счет в испанском банке нельзя - нужно выслать менеджеру агентства недвижимости справку о доходах и справку о занимаемой должности, он их переведет и отошлет вам. С этими документами и нужно въезжать.
Закон Беларуси позволяет вывозить небольшие суммы наличными. Так и поступают ваши граждане - собирают родственников, раздают им по сумме, эквивалентной 10 тысячам долларов, выезжают в Польшу, там все складывают в один чемоданчик, и в Испанию покупатель отправляется на самолете с нужной суммой. В аэропорту прибытия в Испанию необходимо задекларировать эти средства. Иначе банк их просто не примет.
Мало того, есть только сутки на то, чтобы положить задекларированную сумму на испанский счет.
- По моим подсчетам, семья из 3 человек может за одну поездку законно вывезти 24 тысячи евро. Можно привезти всю сумму за 2-3 приезда, и не думать о переводах, - советует Александр.
Все нюансы декларирования ввозимых денег Александр излагает в своем
Кстати, глава EspanaTour на семинаре уточняет: доходность от сдачи квартир в аренду - около 6%. Доходы от сдачи квартиры в аренду могут покрывать до 60% платежей по ипотеке. То есть не стоит рассчитывать, что в Испании можно купить квартиру за полцены и гасить ипотеку за счет сдачи ее в аренду.
Кроме того, ипотечный договор предполагает покупку страховки. Открытие счета, оформление бумаг, страховка (которая, кстати, включает 8 посещений испанских врачей в год) - обойдется примерно в 2000 евро.
В последние годы недвижимость в Испании дорожает. Кроме того, свое жилье у моря обеспечивает белорусам и "европерспективы" - отдыха и переезда.
- При покупке недвижимости вся семья получает мультивизу. Если часто ездили за рубеж, можете претендовать на пятилетний шенген. Но можно получить и вид на жительство. Первый дается на год, без права на работу, потом два раза - по два года. Потом на 5 лет. Через 10 лет законного пребывания в Испании можно претендовать на испанский паспорт. Как показывает практика, время летит быстро.
Кстати, дети могут бесплатно учится в школах Испании, даже если у вас вид на жительство без права работы. И даже прожив в Испании 10 лет, испанский паспорт оформляют далеко не все. Я сам живу с видом на жительство. Все права испанца у меня есть, кроме права голосовать, избираться и работать в полиции. Но меня это вполне устраивает.
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В Минске прошел семинар для желающих купить квартиру в Испании. Не смотря на угрозу коронавируса, люди пришли. И не просто послушать. Судя по вопросам из зала -...
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