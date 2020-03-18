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Цена нефти марки Brent упала ниже 29 долларов за баррель. Эксперты говорят, что это не предел

18.03.2020 00:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На торгах в Лондоне цена нефти марки Brent впервые с января 2016 года опустилась ниже $ 29 за баррель.


По состоянию на 21.05 мск за баррель Brent на бирже давали $ 28,90. Цена нефти марки WTI упала ниже $ 28 за баррель, за день она снизилась на 4,8%, на минимуме цена доходила до уровня $ 27,27 за баррель.

На максимумах в январе 2020 года цена барреля Brent превышала $ 71. Однако с распространением в Китае и за его пределами новой коронавирусной инфекции и разногласиями между ОПЕК и нефтедобывающими странами нефть стала стремительно дешеветь и за два с половиной месяца потеряла в цене более $ 40.

Ранее 17 марта старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов рассказал РБК, что цены на нефть в ближайшие две недели могут опуститься до $ 25 за баррель. Эту же цифру назвала РБК аналитик «Райффайзенбанка» Андрей Полищук. «Если в апреле Саудовская Аравия нарастит добычу до 13 млн барр./сутки, плюс Россия добавит 300−500 тыс. барр./сутки, и одновременно упадет спрос из-за мер против коронавируса, то легко может цена упасть и ниже $ 25, так как это очень большие объемы. Есть и позитивные изменения, Китай постепенно восстанавливается, но, похоже, что жесткие ограничения будут в других странах», — сказала она.

Падение нефтяных цен ускорилось после развала соглашения ОПЕК+: страны не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, как того требовала Саудовская Аравия. Российская сторона возложила вину за срыв соглашения на Эр-Рияд и ОПЕК. «Не мы были инициаторами выхода из этого соглашения [ОПЕК+]. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Саудовская Аравия заявила, что нарастит добычу до 13 млн барр. в сутки. 12 марта Bloomberg сообщил, что Эр-Рияд может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой». Как рассказали источники агентства, королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $ 25 за баррель.

В тот же день руководители трех нефтяных компаний России на совещании у главы Минэнерго Александра Новака заявили, что их предприятия обладают достаточным запасом прочности и смогут пережить период низких цен на нефть. «Мы обладаем достаточным запасом прочности <…> Капитальные затраты вместе с нашими операционными расходами укладываются в $ 10 [на баррель нефти]», — сказал тогда гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков (цитата по ТАСС). «Мы устойчивы к низким ценам [на нефть], ниже $ 35 за баррель», — резюмировалл он.

 
 
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На максимумах в январе 2020 года цена барреля Brent превышала $ 71. Однако с распространением в Китае и за его пределами новой коронавирусной инфекции и разногласиями...
 
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