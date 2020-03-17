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Европейская конфедерация волейбола перенесла спортивные соревнования из-за коронавируса

17.03.2020 23:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Европейская конфедерация волейбола перенесла на неопределенный срок молодежные чемпионаты Европы, еврокубковые матчи, игры Золотой и Серебряной лиг, Кубок ЕКВ по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Европейская конфедерация волейбола перенесла спортивные соревнования из-за коронавируса

Эдуард Венский: «Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля»

Вопрос о переносе матчей внутреннего чемпионата поднимался 17 марта и на исполкоме Белорусской федерации волейбола. Официальное решение – все матчи внутреннего чемпионата приостановлены пока до 6 апреля.

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Чуть ранее Белорусской федерацией волейбола было принято решение о переносе всех матчей с участием детей и подростков.

Европейская конфедерация волейбола перенесла спортивные соревнования из-за коронавируса

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Новости Беларуси. Европейская конфедерация волейбола перенесла на неопределенный срок молодежные чемпионаты Европы, еврокубковые матчи, игры Золотой и...
 
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