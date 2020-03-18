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Признаки COVID-19 в Беларуси имеют 9 человек, у 37 пациентов нет симптомов, 5 человек уже вылечились
18.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Также на контроле сейчас 37 человек с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Причем четыре последних случая — завозные: из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга (выявлены на санитарно-карантинных пунктах). Контрольные мероприятия на границе и в местах проживания граждан Беларуси, вернувшихся из-за рубежа, позволили их своевременно выявить и изолировать.
В пресс-службе добавили, что из всех случаев, когда был выявлен РНК коронавируса, 17 — завозные, остальные — пациенты первого уровня передачи вируса.
На сегодня вылечены и выписаны пять пациентов. Еще трем проводится повторное лабораторное обследование, они готовятся к выписке в ближайшее время.
Продолжается медицинское наблюдение за 1 960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран. В отношении почти 2,7 тыс. двухнедельное медицинское наблюдение завершено.
Министерство здравоохранения разработало приказы по организации медицинской помощи, перепрофилированию и функционированию учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных пациентов с РНК вируса. В пресс-службе подчеркнули, что принятые меры являются заблаговременными во всех регионах. Имеется достаточное количество коек для организации помощи пациентам с выявленным РНК вируса, для изоляции контактов первого уровня.
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Признаки COVID-19 в Беларуси имеют 9 человек, у 37 пациентов нет симптомов, 5 человек уже вылечились
> Признаки коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси имеют девять человек, у 37 — нет проявлений, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. «Сегодня...
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