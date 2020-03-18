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Паники нет, а туалетная бумага есть. Репортаж из столичного супермаркета

18.03.2020 18:59 — Новости о Коронавирусе | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Паники нет, а туалетная бумага есть. Репортаж из столичного супермаркета
Фото из открытых источников

«АиФ» заглянул в один из популярных продуктовых магазинов Минска, чтобы поговорить с обычными покупателями.

Ольга Ефимчук, 67 лет: "Перестраховаться будет не лишним, но дети меня не слушают".

- Сегодня ситуация в стране очень неспокойная. Однако я сама люблю, когда все берется прозапас. Крупы, мыльные принадлежности, масло, - все это всегда было у меня в нескольких экземплярах дома. Такая привычка вообще присуща моему поколению, а с сегодняшними событиями, на мой взгляд, она приходится кстати. По телевидению постоянно нас успокаивают, однако, я считаю, перестраховаться будет не лишним. По возможности стараюсь покупать в магазинах подешевле консервы, мыло… А еще, слышала, что нужно есть чеснок. Поэтому и его уже купила… Мои дети меня не слушают,  утверждают, что я зря покупаю все в двойном-тройном количестве. Как будто они не понимают, что сейчас неспокойное время… (Недоговорив, пожилая женщина с корзинкой продуктов направляется в сторону кассы).

Сергей Степанцов, 34 года: "Младшая дочь советует скупать шоколад".

- Конечно, то, что сегодня происходит – страшно, однако лишняя суета не сможет помочь. Читал в новостях, как в некоторых странах прилавки пустуют, а люди сгребают пачками туалетную бумагу. У нас про такое не слышал, моя жена тоже подобных запасов не делает. Относимся к ситуации спокойно, в магазине покупаем все как и всегда – только по необходимости, не больше. Однако младшая дочь предложила сделать запас шоколада, сказала, что его в магазине могут скупить в первую очередь (смеется).

Паники нет, а туалетная бумага есть. Репортаж из столичного супермаркета
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Елизавета Соткина, 47 лет: "Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда в магазине я не смогу купить нужное для своей семьи"

- Знаете, это очень серьезная тема! У меня подруга живет в Польше и не так давно прислала мне фотографию, где все прилавки почти что пустые. Говорит, что такое происходит во многих продуктовых магазинах. В тот же день я заставила мужа поехать в магазин, где купила продукты, которые сейчас лежат дома в морозилке: мясо, овощи. Конечно, взяли крупы, несколько пятилитровых бутылок воды, на всякий случай. Возможно, я себя накручиваю, но мне не хотелось бы оказаться в ситуации, когда в магазине я не смогу купить нужное для своей семьи.

Антон Смирнов, 20 лет: "Наверное, запасы делают только люди старшего поколения. Да и то по старой привычке"

Парень, который направлялся на кассу с бутылкой воды, услышав мой вопрос, посмотрел на меня иронично.

- Запасов еды не делаю (показывает мне двухлитровую негазированную бутылку), считаю, это очень глупым и смешным, когда в интернете вижу видео, где люди скупают консервы и гречку. Кажется, такое уже было в 2012 году, да? Но, наверное, так делают только люди старшего поколения. Да и то не только из-за пандемии, а и по старой привычке. Мои дедушка с бабушкой такие. Наше поколение на этот счет так не переживает, не несется в магазины, чтобы скупить все крупы и консервы, а больше беспокоится из-за необходимости посещать университет.

 
Теги: Минск
 
 
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Все больше стран вводят ограничительные меры из-за коронавируса. В результате в некоторых европейских странах люди массово кинулись в магазины запасаться...
 
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