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Нацбанк предупредил о возможном дефиците наличных долларов

19.03.2020 17:49 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Проблемы с доставкой долларов

Регулятор также отмечает, что в настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и ограничением въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами.

Поэтому европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из США. Это привело к дефициту наличных долларов в странах региона.

В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов США в безналичной форме. Кроме того, в кассах банков в достаточном количестве находится иная иностранная валюта (например, евро).


Фото: Myfin.by

Нацбанк проводит валютные интервенции

Как сообщает регулятор, для ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Нацбанк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах.

В целом Национальный банк реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса.

Нацбанк продолжит мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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