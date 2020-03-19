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Нацбанк предупредил о возможном дефиците наличных долларов
19.03.2020 17:49 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Проблемы с доставкой долларов
Регулятор также отмечает, что в настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и ограничением въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами.
Поэтому европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из США. Это привело к дефициту наличных долларов в странах региона.
В связи с этим в обменных пунктах и кассах
Нацбанк проводит валютные интервенции
Как сообщает регулятор, для ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса,
В целом Национальный банк реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса.
Нацбанк продолжит мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования.
Источник: Myfin.by
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